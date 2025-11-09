Carolyn Smith, ospite oggi a Da Noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini, si è raccontata tra Ballando con le stelle 2025 e calvario della malattia.

E’ il pensiero tecnico, competente, colei che mette ordine dal punto di vista del giudizio prettamente legato alla performance ma senza dimenticare il valore dell’empatia; Carolyn Smith è da 18 anni un punto fermo di Ballando con le stelle 2025, una garanzia in termini di professionalità ma anche protagonista di una storia di vita che infonde speranza quotidianamente. La giurata e coreografa parte dagli albori nel corso dell’intervista di oggi a Da Noi a Ruota Libera, raccontando di come abbia iniziato a viaggiare da giovanissima per inseguire il suo sogno ed entrando subito a contatto con il senso del giudizio legato alla sua passione. “A 15 anni ho iniziato a fare le gare che mi hanno portato in giro per il mondo; una vita sottoposta al giudizio? In un certo senso sì, ho accettato questa condizione perchè nel bene e nel meno bene è una lezione. C’è la scelta: ascolta e poi provi quei consigli che ti sono stati dati”.

Il racconto di Carolyn Smith si sposta poi sull’attuale edizione di Ballando con le stelle 2025, incalzata da Francesca Fialdini sui copiosi 10 rifilati a Fabio Fognini: “Come lui, tutti state facendo un percorso meraviglioso ma c’è qualcuno che è partito bene e qualcuno che non è partito proprio nel migliore dei modi”. La coreografa, mantenendosi super partes, ha poi aggiunto: “Nessuno mi sta sorprendendo più di altri; ogni volta che uscite fuori in pista io sono veramente contenta perchè state imparando una cosa che poi, finito il talent, si può portare nel proprio mestiere”.

Carolyn Smith a Da Noi a Ruota Libera: “A dispetto della malattia ho imparato a pensare positivo…”

Il racconto di Carolyn Smith si sposta poi sul valore della sua storia personale che, come anticipato, è un messaggio di speranza lodevole e quanto mai necessario. Lei è stata tra i primi volti noti del mondo dello spettacolo, in Italia, a sfatare il tabù vigente a proposito della sua malattia: “Non sapevo che parlare di cancro e tumore in questo Paese fosse difficile, ho lottato tanto e lo faccio ancora”. La sua riflessioni si sposta poi sull’importanza di guardare con positività a quelli che vengono comunemente considerati problemi: “Ho sempre cercato di darmi da fare, anche per gli altri; se pensi negativo vedi solo buio, se guardi positivo puoi trovare la soluzione”.

Carolyn Smith, sempre a Da Noi a Ruota Libera, ha poi svelato un retroscena – legato alla malattia – a proposito dell’ultima diretta di Ballando con le stelle 2025. “Ogni giorno devo fare radioterapia, in tre settimane ho fatto 30 sedute. C’è una stanchezza incredibile, ieri ero molto tesa ma ho cercato di resistere. Quando sono arrivata in studio stavo davvero male, quando è finita la diretta non riuscivo a muovermi, ma ‘the show must go on’…”