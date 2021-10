Carolyn Smith, malattia e l’amore per Ernesto Michielotto/ “E’ il mio porto sicuro”

Carolyn Smith confermatissima per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. La ballerina e giurata di Milly Carlucci, anche quest’anno, farà sentire la sua voce e i suoi commenti pungenti dalla cattedra di Raiuno. Il pubblico dello show è ovviamente felicissimo di rivederla all’opera, considerando che la showgirl è stata impegnata a lungo nella lotta contro il tumore al seno che l’ha colpita alcuni anni fa.

Ha ancora qualcosina da sistemare, ma la giurata di Ballando con le Stelle sembra stare bene e i controlli fortunatamente appaio confortanti: “Ho avuto un tumore molto aggressivo”, aveva raccontato. “Ma tac e pet sono andati bene, i medici sono contentissimi”. Carolyn Smith ha affrontato periodi davvero difficili e lo ha fatto con una grande forza e con l’amore delle persone che le sono rimaste a fianco.

Carolyn Smith e l’amore per il marito Ernesto Michielotto

Tra le persone che non l’hanno mai abbandonata c’è stato ovviamente il marito Ernesto Michielotto. Con la sua dolce metà, Carolyn Smith condivide molte passioni tra cui la danza. E’ stata propria questa disciplina ad avvicinarli e far scoccare la scintilla, anche se i due non sempre vanno d’accordo. In una intervista rilasciata al magazine Gente, Carolyn Smith aveva detto di essere cane e gatto col marito.

“Ma nonostante questo è la mia ancora, il mio porto sicuro. Colui che sa accogliere con un abbraccio tutte le pazzie. Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorato di lui ogni giorno di più”, le parole dolcissime della famosa ballerina.

