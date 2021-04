Carolyn Smith/ Milly Carlucci e la toccante dedica:”Ti abbiamo visto combattere, soffrire e non mollare”

Questa sera, martedì 20 aprile, su Rai 1 va in onda l’ultimo appuntamento con “Canzone segreta”. Nel finale di stagione verranno riproposte le sorprese musicali più riuscite della prima stagione tra cui quella a Carolyn Smith. Nei giorni scorsi la coreografa scozzese è stata protagonista di una serie di commenti social sull’ultima puntata di “Amici di Maria De Filippi”. La presiedente di giuria di Ballando con le stelle ha criticato Stefano De Martino, colpevole di aver sostenuto la decisione di Lorella Cuccarini di non fare ballare il Charleston a Martina (eliminata al termine della serata): “Mi dispiace, non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston? Far from the truth… la coreografia poteva essere modificata senza problemi e senza perdere nulla. Gentilmente informati prima di dire inesattezze”. Ricordiamo che nelle scorse settimane Carolyn Smith si è schierata dalla parte della maestra Alessandra Celentano che riteneva Martina, non all’altezza di partecipare al Serale.

Amici 2021, Carolyn Smith boccia Martina Miliddi "Che errori!"/ "Serena superiore", scoppia la polemica!

Carolyn Smith: la sua sorpresa a Canzone segreta

Carolyn Smith è stata protagonista di una delle prime puntate di “Canzone segreta”. La coreografa è stata sorpresa da un commovente messaggio di Milly Carlucci, con cuoi la Smith condivide da tanti anni il palco di “Ballando con le stelle”. “Carolyn sorellina mia, tu lo sai quanto sei importante per la famiglia di Ballando con le Stelle. Ti abbiamo conosciuta un po’ di anni fa, sapevamo di te, che eri una personalità del mondo della danza mondiale. Poi al di là del tuo prestigio indubbio e altissimo abbiamo scoperto la grande persona che sei, che si è rivelata anche nei momenti di difficoltà”, ha detto la conduttrice di Rai. La Carlucci ha parlato anche della malattia di Carlyn Smith, un tumore al seno contro cui lotta da qualche anno: “Ti abbiamo visto combattere, soffrire e non mollare neanche un centimetro neanche nei momenti più bui e cupi, tu eri sempre lì in prima linea fermissima. Ma anche col sorriso, con ottimismo, dando tu stessa coraggio agli altri, a tutti noi che ti guardavamo sgomenti”. La Carlucci ha concluso la sua lettera esprimendo tutto il suo affetto e ammirazione per Carolyn. Sul palco è poi salito Paolo Belli per cantare “La Voce del Silenzio” di Massimo Ranieri, canzone segreta di Carolyn Smith.

