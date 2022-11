Carolyn Smith “Milly Carlucci è stata al mio fianco”/ “Ero disperata e lei…”

Carolyn Smith e il retroscena su Milly Carlucci: “Riagganciai in malo modo…“

Ballando con le stelle è teatro da anni di una profonda amicizia, che va oltre la mera collaborazione professionale: quella tra Milly Carlucci e Carolyn Smith. Nel 2007 la conduttrice scelse la coreografa come presidente di giuria del dance show per eccellenza di Rai1, ruolo che ricopre tutt’ora, a dimostrazione di una fiducia ed un affetto che si rinnovano anno dopo anno. I due volti della tv hanno raccontato la loro splendida amicizia, definita “sorellanza”, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente.

Carolyn Smith, in particolare, ha ricordato quando ricevette la chiamata della Carlucci per Ballando con le stelle. All’iniziò rifiutò, salvo poi ricredersi: “Anni fa, quando Milly mi telefonò, pensavo fosse uno scherzo e riagganciai in malo modo. Poi ho capito che non era così e ho conosciuto Milly. Era simpatica, ironica, tranquilla, ma anche più tosta di me. È una donna che ottiene quello che vuole, non si è lasciata scoraggiare dal mio no dettato dalla titubanza. Facevo il giudice e l’insegnante di ballo, andare in tv pensavo non mi appartenesse“.

Carolyn Smith e gli ostacoli della vita: al suo fianco l’affetto di Milly Carlucci

Il rapporto tra Milly Carlucci e Carolyn Smith va oltre la scena televisiva. Nel corso della loro amicizia si sono fortemente legate nei momenti più difficili, alcuni dei quali sono stati ricordati nel corso dell’intervista a Gente. La coreografa, in particolare, ha parlato di un doloroso capitolo della sua vita segnato da una perdita importante: “Quando è mancata la mia mamma, nel 2008. Ero a Londra, disperata, e avvertivo quanto Milly fosse al mio fianco. Sapevo che era una grande artista, quella volta ne ho colto l’umanità”.

Ma la conduttrice di Ballando con le stelle è stata presenza fissa al fianco della Smith anche quando alla coreografa è stato diagnosticato un tumore al seno nel 2015, contro il quale sta combattendo. “La prima persona che ho chiamato è stata lei. Mi è stata accanto, mi ha messo in contatto con il team che da allora mi segue e mi ha salvato la vita” la confessione. Protagonista di recenti attriti con Selvaggia Lucarelli, la presidente di giuria si è aperta molto in questa intervista, raccontando a cuore aperto la speciale amicizia con Milly Carlucci.











