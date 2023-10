“Carolyn Smith morta” è una fake news/ Lo sfogo della coreografa: “Persone orrende mi vorrebbero altrove”

Carolyn Smith smentisce le fake news sulla sua morte: “Ci vediamo a Ballando con le Stelle”

Carolyn Smith è viva e vegeta. La coreografa e presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle 2023 smentisce la fake news sulla sua morte, con un video su Instagram. Non è la prima volta che in rete circolano notizie false sulla scomparsa di un artista, così come non è la prima volta che a finire nel mirino è Carolyn Smith, da tempo malata di tumore. “Ciao a tutti, mi hanno informato che qualche sito online di bassissimo valore si è permesso di annunciare una notizia grave e falsa che sono morta. Come vedete io sono ancora qua, nonostante alcune persone orrende mi vorrebbero altrove”, il suo breve messaggio su Instagram a poche ore dalla seconda puntata di Ballando con le Stelle.

Carolyn Smith ha mostrato tutto il suo sdegno per la diffusione di questa bufala, definendo il sito che l’ha pubblicata di bassissimo livello. La Smith, dunque, rinnova l’appuntamento per la puntata di questa sera, dove ovviamente sarà presente, pronta a fare la sua parte.

“Io morta? Sono qui ancora, più energica che mai”, tuona Carolyn Smith su Instagram. “Ci vediamo alla prossima puntata di ballando con le stelle, che è in diretta. Se volete una prova sono ancora qui…”, ribadisce amareggiata la presidentessa della giuria. Come dicevamo non è la prima volta che succede e la Smith non può altro che esserne amareggiata. D’altra parte sta vivendo una fase della sua vita molto delicata, alle prese con un cancro che non le dà tregua da anni.

Oggi la malattia è presente nella sua vita, ma Carolyn continua a lottare: “Purtroppo il tumore è ricomparso, sempre nello stesso posto. È un po’ come se giocasse a nascondino: un po’ scompare, un po’ riappare. Si può dire che Milly (Carlucci, ndr) mi abbia salvato la vita, che la danza mi salva la vita ogni giorno, che Ballando è un’iniezione di positività, mi dà un’irrinunciabile grinta”.

