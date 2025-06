Carolyn Smith, ore di paura sull’autostrada: un camion esplode proprio vicino a lei. Il post su Instagram diventa virale.

Carolyn Smith ha scampato un incidente bello e buono. L’amatissima giudice di Ballando con le Stelle ha ripreso tramite un video Instsagram quello che le è successo mentre si trovava in autostrada. Come è solita fare, la coreografa condivide gioie e dolori della sua via con i fan, e stavolta mentre stava andando da Bologna a Firenze ha assistito a un incidente che avrebbe potuto cambiarle la vita per sempre.

Nel video pubblicato sul suo profilo si vede un’enorme nuvola di fumo, e in sottofondo si sente la sua voce che dice “Ha preso fuoco sull’autostrada un camion“. Così, si è ritrovata in una lunghissima cods nel traffico facendo inizialmente preoccupare i fan che l’hanno vista così vicina ad un grande pericolo. Fortunatamente Carolyn Smith non ha riportato alcuna conseguenza visto l’accaduto e si è limitata a filmare il pericolo scampato.

Carolyn Smith, come sta? Il tumore, la morte di Scotty e i progetti futuri

Carolyn Smith, volto storico di Ballando con le Stelle, non ha mai smesso di lottare contro il tumore, che ciclicamente la porta a doversi curare con le chemioterapie. Nonostante il dolore e la stanchezza data dalla sua malattia, la giudice del programma di Milly Carlucci si è sempre presentata e sui social mostra di combattere a testa alta prendendo con ironia la sua patologia. Poco tempo fa aveva ammesso che l’anno più difficile per lei era stato il 2024, dove alla malattia si era sommata la morte improvvisa di Scotty, il suo adorato cane che per lei era come un figlio.

Oggi, Carolyn Smith si sta dedicando a tutti i progetti che hanno a che fare col mondo della danza, a partire dalla Sensual Dance Fit, un corso che promuove la ricerca della sensualità per quelle donne che vogliono darsi una nuova occasione nella vita. Nonostante il tumore, Carolyn continua a lavorare, a insegnare come coreografa e ad essere uno dei più grandi esempi di coraggio in televisione.