Carolyn Smith: “Per la chemio ho difficoltà a muovermi”/ “Ho dolori, cicatrici e…”

Carolyn Smith è una guerriera che non ha mai perso il sorriso che, ogni settimana, regala al pubblico di Ballando con le stelle 2020. La Smith, da cinque anni, combatte contro un cancro al seno che lei chiama “l’intruso”. Una battaglia che Carolyn combatte con il sorriso e con una grande voglia di vincere come racconta ai followers che la seguono con tantissimo affetto sui social. In un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, Carolyn Smith ha raccontato di avere ancora dei problmei che le sono stati causati dalla chemioterapia. “Il medico mi disse che il farmaco avrebbe potuto attaccare i nervi dei piedi e delle mani. Dopo il primo trattamento non ho sentito più i piedi e tuttora ho dei problemi. La chemio mi ha portato via la coordinazione del corpo e, dopo una vita passata a studiare danza, questa è la cosa più dura. Ho difficoltà a muovermi, ho dolori, cicatrici e non sento i piedi”, ha raccontato.

CAROLYN SMITH E LA LOTTA CONTRO IL TUMORE: “SONO ANDATA IN CRISI”

Per una ballerina non è facile accettare i cambiamenti che il corpo subisce quando ci si ammala. Perdere la coordinazione del corpo ha rappresentato un duro colpo per la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle che, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato un episodio che la mandò in crisi spingendola, però, a reagire immediatamente. Durante una lezione con i due maestri di Ballando con le stelle, Stefano Oradei e Veera Kinnunen, rivolgendosi a Veera, la Smith disse: “Prova ad essere più femminile, guarda me”. Una frase che spiazzò la Kinnunen il cui sguardo non passò inosservato a Carolyn Smith. “Sono andata in crisi, a casa ho pianto, poi sono tornata in palestra, ho iniziato a fare esercizi per la coordinazione e così ho inventato la Sensual dance fit”, ha svelato la Smith.



