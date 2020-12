Carolyn Smith, perché non ha mai avuto figli?/ “Ho avuto un aborto spontaneo e…”

Carolyn Smith, perché non ha avuto figli?

Carolyn Smith è pronta a tornare in tv a Oggi è un altro giorno a raccontarsi un po’ e non potrà esimersi dall’alzare il velo anche sulla sua vita privata e, in particolare, su una dolente nota, quella dei figli che non sono mai arrivati, almeno nella seconda parte della sua vita. Proprio al settimanale Chi, la dolce e combattiva Carolyn Smith ha raccontato la sua lunga storia d’amore con Tino, suo marito, una storia lunga trent’anni, una storia che non è mai stata rallegrata dall’arrivo di un bambino. Questo è da sempre il suo rammarico perché avrebbe voluto avere dei figli ma non sono mai arrivati: “Questo è il nostro più grande dispiacere. Con Tino invece abbiamo provato e riprovato, ma i figli non sono mai venuti”.

Carolyn Smith: “Ho avuto un aborto spontaneo”

La stessa Carolyn Smith ha poi raccontato che non è sempre stato così e per un attimo ha assaporato la gioia di avere un bambino ed è stato con il suo primo marito, quando all’età di 23 anni è rimasta incinta ma andando poi incontro ad un aborto spontaneo. La protagonista di Ballando con le stelle ha ammesso di aver smesso di cercare un figlio quando è arrivata a 42 anni e che spesso i dottori hanno insistito sul fatto che il mancato concepimento fosse legato allo stress ma che lei stessa poi non ha provato mai altre pratiche e che si è accontentata di fare da mamma ai suoi allievi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA