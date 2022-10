Carolyn Smith piange e abbraccia Rosanna Banfi per il tumore/ “Voto 10…”

Carolyn Smith piange per il tumore di Rosanna Banfi a Ballando con le Stelle

Momento estremamente toccante a Ballando con le Stelle 2022 quando Rosanna Banfi racconta, attraverso il ballo, la lotta contro il tumore. Carolyn Smith, che ha vissuto personalmente lo stesso dramma, resta decisamente coinvolta dalla testimonianza di Rosanna e coglie tutte le paure, le inquietudini e le speranze di una battaglia che non fa sconti e che lascia segni indelebili. Al termine della performance in pista da ballo, la Banfi si prende una standing ovation e, tra le altre, anche Sara Di Vaira si commuove.

Rosanna Banfi e il tumore: "Ecco come l'ho scoperto"/ "Mi sono spaventata poi sono iniziati grossi problemi"

Smith-Banfi, l’abbraccio emozionante che unisce pubblico e giuria

La presidentessa della giuria, Carolyn Smith, invecee non riesce a parlare e si limita ad abbracciare Rosanna Banfi mentre piange e le lacrime sgorgano, come le emozioni. Carolyn, quindi, chiede alla conduttrice di ridarle la paletta col 10 che aveva promesso di non utilizzare. Voto totale per Rosanna Banfi: 47. Atmosfera magica negli studi di Ballando, dove anche Milly si unisce all’abbraccio generale a Carolyn e a Rosanna, commosse ed emozionate.

