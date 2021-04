Carolyn Smith, polemica con De Martino dopo Amici 2021/ “Non posso più stare zitta”

Continua a tener banco tra gli appassionati di Amici, la polemica tra Carolyn Smith e Stefano De Martino. La giurata di Ballando con le Stelle segue con grande interesse la trasmissione di Maria de Filippi e sembra non condividere nulla delle opinioni e dei giudizi espressi dal ballerino. Nello specifico la Smith è tornata sulle divergenze tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino, riguardo la ballerina Martina. “Mi dispiace, non posso più stare zitta”, aveva detto dopo la puntata di sabato scorso. “Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston?”.

Carolyn Smith, lo sfogo Instagram contro Stefano De Martino

“Far from the truth!”, ha scritto Carolyn Smith sul suo profilo social. Bacchettando senza mezze misure il buon Stefano De Martino: “Il Charleston si è sviluppato nel Ballroom e Latin World. Poi, inoltre, il Charleston è ballato da uomini e donne. Non solo donne. Per finire, la coreografia poteva essere modificata senza problemi e senza perdere nulla”. Con queste parole la giurata di Ballando ha espresso un giudizio netto sull’opinionista partenopeo, stroncando senza se e senza me ogni sua opinione: “Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo del Latin America International style”, ha scritto convinta nel suo post la Smith. Insomma, a distanza di alcuni giorni la polemica tra De Martino e la Smith non si placa. Cosa risponderà il ballerino?

