Carolyn Smith: “Primo bacio con Tino all’aeroporto”/ “Nostra storia nacque così…”

Carolyn Smith, ballerina, coreografa e presidente della giuria di Ballando con le Stelle, è stata ospite de I Fatti Vostri nel consueto caffè con Salvo Sottile: “Mi sento in famiglia, esordisce, e tu (riferendosi a Sottile ndr), sei stato veramente un ottimo concorrente”. E ancora: “Sono diventata più dolce in questi anni, Milly mi ha sempre detto di trattare i vip come se fossero studenti, ho dovuto essere molto rigida ma ho sempre apprezzato quanto fatto”. Sui suoi esordi nel mondo della danza, Carolyn Smith racconta: “Avevo 4 anni quando ho indossato per la prima volta le scarpetta da ballo, la prima gara a 7 anni. Le prime paghette? Lavoravo con mio papà che faceva il muratore. Io andavo a lavorare con mio papà ma volevo essere pagata prima”.

Rossella Erra difende Carolyn Smith/ "Ha una professionalità mentre Selvaggia…"

Sul suo arrivo in Italia: “Attraverso una relazione sbagliata sono arrivata in Italia ed ho trovato il mio marito attuale, Tino (Ernestino Michiellotto ndr). Lui è stato prima un allievo, poi un amico, e quando dovevo firmare i documenti del divorzio ho chiesto aiuto a lui, e poi… ho chiuso una porta e ne ho aperta un’altra che non volevo neanche aprire”.

Carolyn Smith "Milly Carlucci è stata al mio fianco"/ "Ero disperata e lei..."

CAROLYN SMITH: “CONSIGLIO A TUTTI DI BALLARE, ECCO PERCHE'”

“Il primo bacio? All’aeroporto – spiega Carolyn Smith – dovevo andare a Lugano per lavoro, lui mi stava aiutando con la valigia, ci siamo abbassati, guardati e ci siamo dati il primo bacio. Sposarsi è stata un’impresa – ha spiegato ancora Carolyn Smith – quindi ci siamo dati il cinque alle nozze, e non il bacio. Il suo giudizio su di me a Ballando con le Stelle? 50 e 50″.

Sull’edizione di quest’anno di Ballando: “Non c’è nessun battibecco fra noi giudici, ognuno ha le proprie opinioni. Io giudico a livello tecnico. Quanto è show Ballando? Show tanto ma c’è anche un pizzico di ballo, in circa tre mesi i vip escono ballerini. Perchè dovremmo tutti ballare? Quando ascolti la musica non pensi ai problemi che hai fuori, e poi ci facciamo una risata e questo per me è terapia. Un’ora in cui non abbiamo alcun problema, torniamo a casa più sorridenti di prima”.

Selvaggia Lucarelli vs Carolyn Smith; "Sparla dei colleghi"/ Botta e risposta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA