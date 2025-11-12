Carolyn Smith risponde alle critiche di Raimondo Todaro a La Volta Buona con un post pubblicato su Instagram: volano stoccate!

Dopo l’attacco lanciato da Raimondo Todaro a Carolyn Smith durante un’ospitata a La Volta Buona, la presidentessa di giuria di Ballando con le stelle ha deciso di replicare a tono con un post pubblicato su Instagram. L’ex maestro di Ballando e prof di Amici aveva accusato Smith di farsi influenzare dal resto della giuria, cosa sbagliata essendo l’unica vera tecnica del gruppo: “Una giudice tecnica una cosa del genere non dovrebbe farla, non esiste proprio”, le sue parole.

Parole che Carolyn Smith ha definito ‘farneticazioni’ nel suo post su Instagram, dove ha lanciato un velato attacco a Todaro: “Mi hanno riportato alcune farneticanti considerazioni sul mio operato a Ballando con le stelle”, ha esordito la presidente di giuria di Ballando con le stelle 2025, per poi rispondere in modo più pungente al ballerino.

Carolyn Smith risponde agli attacchi di Raimondo Todaro a La Volta Buona: “Non mi va di umiliare nessuno”

“Capisco che per avere un po’ di visibilità si è scatenata una gara a chi la spara più grossa visto che Ballando è un grande successo e tutto quello che ruota attorno fa rumore.” ha continuato Carolyn Smith in replica a Raimondo Todaro, a cui ha poi lanciato una vera e propria stoccata: “Preferisco non entrare nel merito perché non mi va di umiliare nessuno però voglio precisare che ho sempre fatto il mio lavoro con professionalità e rispetto. Non ho mai screditato nessuno”. Todaro attacca e Carolyn Smith risponde, dunque, e anche a tono all’ex maestro di Ballando con le stelle, programma che d’altronde riserva sempre grande spettacolo dal punto di vista degli scontri e delle critiche. Non resta che vedere se Raimondo replicherà alle parole della giurata.

