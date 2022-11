Carolyn Smith: “Selvaggia Lucarelli? Devo ispirare a fondo per non litigare”/ “Lorenzo? Fa il compitino…”

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: scintille a Ballando con le stelle 2022?

Tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, nelle prossime puntate di Ballando con le stelle 2022, ci potrebbero essere scintille. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, la presidente della giuria del programma del sabato sera di Raiuno, ha parlato anche del rapporto con Selvaggia Lucarelli. Tra le due, nel corso delle puntate, non mancano i battibecchi e le frecciatine e, a Tv Sorrisi e Canzoni, la Smith non ha nascosto il proprio disappunto di fronte agli interventi della Lucarelli sui suoi giudizi tecnici. “Tutto sommato bene, anche se devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare“, ha detto la Smith.

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith non si sopportano?/ Il retroscena da Ballando con le stelle

Sulla Lucarelli, poi, ha aggiunto: “Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici, è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola”.

Carolyn Smith, le parole su Lorenzo Biagiarelli ed Enrico Montesano

Nella lunga intervista rilasciata a Tv sorrisi e Canzoni, non potevano mancare le parole di Carolyn Smith su Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli che è stato eliminato dalla gara. “Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia”, ha detto la Smith.

Selvaggia Lucarelli, lite con Carolyn Smith a Ballando: "Mai avuta educazione con me"/ "Stai buona!"

E sul caso Enrico Montesano, ha concluso così: “Non conosco la vicenda storica della Decima Mas, ma sono certa che la Rai ha preso la decisione giusta”.

LEGGI ANCHE:

Carolyn Smith zittisce Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle/ "Sei totalmente fuori posto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA