Carolyn Smith shock “Hanno sparato al mio cane”/ “Solo un uomo di m*rda può farlo!”

Con un video postato sui suoi canali social, una furiosa Carolyn Smith ha annunciato che qualcuno ha sparato al suo amato cane Mikee. La ballerina, coreografa, giudice e presidente della giuria di Ballando con le stelle ha comunicato il terribile episodio accaduto in Veneto, dove la Smith vive con il marito Ernestino Michielotto. “Solo un uomo di emme… può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee senza alcun motivo”, ha sbottato la coreografa.

Così ha spiegato: “Io ho tre cani: Sir Scotty e Bibi, due Yorkshire Terrier, e poi ho la mia adorabile Labrador Mikee. Purtroppo proprio Mikee, prima delle feste di Natale, zoppicava da qualche giorno. Non stava bene. Purtroppo poi io non ero a casa e la situazione è andata peggiorando. Così ho chiesto a mio cognato che portasse Mikee dal veterinario e abbiamo scoperto che qualcuno gli aveva sparato”.

Carolyn Smith ha quindi proseguito nel suo racconto, spiegando le possibili dinamiche dell’accaduto: “Chi conosce Mikee sa che è il cane più buono del mondo. Non fa male a nessuno. Ha fatto il un giro della casa, noi siamo in mezzo ai campi, e qualcuno con un fucile sicuramente, perché ci sono le pallottole ha sparato al mio cane”. Furiosa, la Smith ha quindi avvisato la persona che ha sparato al suo Mikee: “Io dico a questa persona di stare molto attenta perché sto facendo le indagini e se ti trovo sono ca*** amari”. E ancora: “Questo pezzo di *mer*** ha sparato ed io ho una idea di chi è. Deve stare molto attento.” Intervenuta oggi a La vita in diretta, Carolyn ha ammesso che nel video era evidentemente arrabbiata; così ha concluso: “Ho perdonato chi ha fatto questo sbaglio, non posso immaginare che qualcuno ha preso un fucile e ha sparato volutamente. Voglio credere che è uno sbaglio. Lui è vivo, sta bene, mangia e per fortuna è qui con me”.

