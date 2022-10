Carolyn Smith spietata con Lorenzo Biagiarelli/ “Non me frega niente di chi sei!”

Carolyn Smith, tensione con Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli

La tensione si taglia a fette nello studio di Ballando con le Stelle 2022, quando Lorenzo Biagiarelli esplode contro i giurati. “Giudicatemi per quello che sono! Non come ‘fidanzato di..’!”. Il compagno di Selvaggia Lucarelli è ancora arrabbiato per determinati siparietti e non tollera l’atteggiamento dei giudici osservato nelle prime puntate. Per questo motivo chiede equidistanza. Dopo la performance in pista, i giudizi sarebbero favorevoli ma a nessuno è piaciuto l’atteggiamento di Lorenzo. In primis Carolyn Smith, la presidentessa della giuria, che alza i toni e rimprovera il concorrente.

Lorenzo Biagiarelli furioso: "Non solo solo il fidanzato della Lucarelli"/ Lite con la giuria di Ballando!

Carolyn Smith rimprovera Lorenzo Biagiarelli: “Fai le cose con la tua insegnante!”

“Non me ne frega niente di chi sei fidanzato! E basta con ‘io, io, io’. Senza insegnante non esiste ballo“, tuona Carolyn Smith. La giurata pensa che si sia perso troppo a parlare di Lorenzo e che lui pensi solo a se stesso. “Tu devi fare le cose con la tua insegnante”, insiste la Smith. E’ il momento delle palette e il totale dei voti ammonta a 31. Applausi per Lorenzo, ma anche per Carolyn, sempre autentica e schietta nelle sue prese di posizione. Biagiarelli incassa il colpo e va avanti.

