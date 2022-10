Carolyn Smith, toccante messaggio a Marco Bellavia:”Hai trovato una famiglia”/ “Mi dispiace…”

Carolyn Smith, il lungo messaggio per Marco Bellavia

Marco Bellavia, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato il video della lettera che ha scritto ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 in attesa di avere un confronto con loro. Quella di Bellavia è stata una lettera piena di riflessioni, anche dolorose, che Bellavia ha fatto guardando la scorsa puntata del reality show e osservando l’atteggiamento dei suoi ex coinquilini dopo la sua uscita. Sotto il video della lettera, sono stati i messaggi di sostegno che Marco Bellavia ha ricevuto. Accanto a quelli dei fan del reality che si sono schierati al suo fianco, tra i tanti commenti, spicca quello di Carolyn Smith.

Marco Bellavia torna al GF Vip il 10 ottobre?/ Confronto per la Giornata Mondiale della Salute Mentale...

La Smith ha espresso la propria solidarietà a Marco Bellavia esprimendo la propria opinione, in modo delicato, sulla situazione vissuta all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo aver capito cos’è successo effettivamente nel bunker di Cinecittà, la Smith ha deciso di prendere posizione pubblicamente.

Grande fratello vip 2022, pagelle 6a puntata e nomination/ Sara Manfuso cacciata!

Carolyn Smith “tu stavi chiedendo aiuto e nessuno ti ha ascoltato”

Carolyn Smith racconta di essere rimasta colpita dal momento delle nomination durante il quale il gruppo si è schierato contro di lui nominandolo in massa. “Non capivo, perché non ho seguito il GF Vip. Ma la cosa che per me evidente era che tu stavi chiedendo aiuto e che nessuno ti ha ascoltato”, scrive la Smith che poi svela di aver fatto una serie di ricerche sulla situazione giungendo così ad una conclusione. “La pochezza e indifferenza che hanno avuto le persone nel tuoi momenti bui e sofferenti vanno ignorati. Mi dispiace veramente per te, perché come hai scritto sopra, era un’opportunità per affrontare un argomento di cui non si parla proprio”, aggiunge.

Stefania Orlando, su Marco Bellavia/ "Ce ne sarebbero tante di frecce da lanciare..."

“Il tuo gesto di abbandonare la casa ha mostrato le persone per quello che sono veramente, Se quella gente si avesse ascoltata veramente, si sarebbe resa conto che qualcosa non andava. Quando tu chiedevi aiuto avrebbero dovuto capire. Non posso dire che devono vergognarsi ma almeno guardare la loro coscienza e farsene una ragione”. Infine, lancia un messaggio di sostegno a Bellavia. “Sei andato via, ma hai trovato una famiglia allargata con il popolo Italiano, siamo con te e ti auguro di trovare una soluzione per te”, conclude.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Bellavia official (@bellaviamarco)













© RIPRODUZIONE RISERVATA