Carolyn Smith “Tumore? Ho dolore dappertutto”/ “Però si va avanti… con il sorriso”

Carolyn Smith in una lunga intervista sul magazine Diva e Donna in cui la giurata ha fatto i bilanci in merito all’ultima edizione di Ballando con le Stelle ma anche del suo tumore. Carolyn non ha nascosto di essere molto migliorata, soprattutto grazie alle cure ricevute anche se ha ammesso di avvertire dei dolori ovunque: “Ho dolori dappertutto, però si va avanti…con il sorriso”. Nonostante il dolore che le cure le provocano, la donna ha ribadito la loro necessità per evitare ogni tipo di recidiva.

Poco tempo fa la giurata era tornata a parlare del suo tumore con il settimanale Intimità dichiarando la sua tremenda paura di lasciare suo marito da solo: “Quando ho scoperto di avere un tumore al seno ero più che altro terrorizzata per Tino. Nemmeno riusciva ad andare in ospedale, solitamente sveniva per la tensione. Specie i primi tempi dovevo sempre confortarlo”.

Carolyn Smith è stata anche testimonial della terza dose del vaccino contro il Covid e alla domanda sulla sua opinione sui no vax ha ammesso di credere che le proteste siano state alimentate dalla confusione sui vaccini procurata anche dagli opinionisti televisivi che più di una volta hanno lanciato messaggi equivoci.

Non solo tumore, la donna ha voluto anche rilassarsi e rilasciare la sua opinione sull’ultima edizione di Ballando con le stelle, che si avvia verso il periodo finale ammettendo come mai quanto quest’anno all’interno del programma ci sia stata una concentrazione di musicisti: Da Al Bano a Morgan, passando per Arisa, dichiarando anche come i concorrenti di questa edizione siano molto diversi tra di loro da rendere il divertimento “trasversale”.

