Carolyn Smith “Ultimo ciclo di chemio, poi la verità”/ Romina Power: “E’ finita!”

E’ arrivato il momento per Carolyn Smith di chiudere i conti con il terribile cancro che non la lascia in pace ormai da qualche anno? Dopo una serie di interventi e cure, quando tutto sembrava finalmente finito, la ballerina, coreografa e giudice, anche di Ballando con le stelle, ha dovuto prendere di nuovo in mano il suo coraggio e la sua forza lanciandosi in quella che è stata una nuova battaglia. Quei tempi però potrebbero finire molto presto per fortuna e lei stessa oggi ha condiviso questo momento cruciale, che lei vive sempre in modo molto positivo, con i fan, spiegando sui social: “Buongiorno a tutti, questa mattina sono all’IDI per fare l’ultimo ciclo di chemioterapia biologica prima di fare PET e TAC l’11 giugno e poi valutare la situazione se è finita qui o si va avanti! Io spero sempre la prima. I’m positive”.

Carolyn Smith “Ultimo ciclo di chemio, poi la verità”, incubo finito per lei?

Con una foto scattata direttamente dalla sala e dal letto dove sta facendo la sua terapia, Carolyn Smith ha fatto sapere che presto avrà modo di capire se la malattia finalmente sarà solo un brutto ricordo o se la sua battaglia continuerà. Per lei un’onda di like e di cuori ma anche tanti messaggi importanti come quelli dell’amica Romina Power che subito sotto ha rilanciato: “E’ finita” ricevendo la risposta della stessa Carolyn Smith che ha siglato tutto con un positivo: “Speriamo”. All’ex moglie di Al Bano si sono uniti poi anche altri protagonisti passati sul palco di Ballando con le stelle in questi anni da Paolo Conticini a Vittoria Schisano e non solo. Speriamo che la battaglia sia finalmente finita.

