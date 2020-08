Carolyn Smith Vs hater/ “La chemio in lockdown è stata una tragedia, pensateci…”

Carolyn Smith è finita al centro delle polemiche per aver definito “Spa day” il giorno in cui si reca in ospedale per fare le sue cure contro il tumore. Di fronte ai commenti negativi ricevuti, il volto di Ballando con le stelle ha deciso di replicare con un lungo video, corredato da un altrettanto lungo messaggio. La Smith ha infatti precisato che il suo è soltanto un modo “auto ironico” di affrontare queste giornate difficili e, chiaramente, la sua malattia. “Pensateci 2 volte prima di scrivere ed attaccare per una cosa di cui non sapete la storia intera. Fate una brutta figura.” ha allora dichiarato, con tono infastidito e giustamente amareggiato. “Qualche persona pensano che è un offesa. Problema loro non mio. Ognuno ha il suo modo di affrontare la propri situazione. Mia è sempre stata attraverso la positività e autoironia”, ha ancora aggiunto.

Carolyn Smith replica agli hater: “Non dite cagat*”

Ma non è tutto. Carolyn Smith ha voluto inoltre rispondere a chi l’ha accusata di essere una ‘privilegiata’. “Una signora mi ha scritto per attaccarmi dicendo che le persone normali devono aspettare il proprio turno e stare sulle poltrone e non a letto. – ha fatto sapere il volto di Ballando con le stelle – Non dica cag*te signora, non sono una privilegiata. Non sono mai passata avanti a nessuno, ho sempre preso il numero.” E ancora “Sono una persona normale. Non mi sono mai lamentata, ma ogni tre settimane dovevamo viaggiare da Padova a Roma, 1200 km, ed aspettare per fare un esame.” Così ha concluso, ammettendo che “La prima chemio del lockdown è stata una tragedia. Un crollo totale. Ho fatto 2 video in cui sono crollata, mi sono spaventata sa sola per quanto ero debole. Non ho mai postato perché non era il momento e ho pensato che era controproducente per tutto e tutto, ma chissà che non lo metto. Siamo fuori dal emergenza, ma sono convinta che tanti paziente erano come me”.





