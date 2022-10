Carolyn Smith zittisce Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle/ “Sei totalmente fuori posto”

Carolyn Smith zittisce Selvaggia Lucarelli in diretta a Ballando con le stelle 2022

Non mancano gli scontri nel corso della nuova puntata di Ballando con le stelle 2022. La tenzione arriva sin da subito e coinvolge le due giurate Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Al centro della pista ci sono Dario Cassini e Lucrezia Lando che portano in scena un paso doble. I giudizi sono però non dei migliori, ma è proprio la Lucarelli a stuzzicare di più Cassini. “Tu credi di ballare meglio degli altri?” chiede la giurata; “Io credo di ballare meglio di alcuni o al pari, meno bene di altri”. “Meglio di chi?” incalza ancora la Lucarelli, scatenando questa volta la replica stizzita di Carolyn Smith.

“Lui non può giudicare gli altri concorrenti! – sbotta Carolyn Smith, che attacca poi la Lucarelli – Sei totalmente fuori posto”. Si scatena una vera e propria ovazione per la Smith, visto che dallo studio in tanti con gesti e parole hanno manifestato il loro disappunto nei confronti di Selvaggia Lucarelli per l’atteggiamento nei confronti di Dario Cassini. Carolyn si è dunque fatta portavoce del pensiero di molti, conquistando un boato di applausi.

