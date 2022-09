Carolyn Smith:”Ecco cosa penso del cast di Ballando con le Stelle”/ “Garko? Farà un grande percorso”

Carolyn Smith: “Ecco cosa penso del cast di Ballando”

Carolyn Smith farà parte, anche quest’anno, della giuria di Ballando con le Stelle che andrà in onda dall’8ottobre su Rai 2. I preparativi sono ormai quasi ultimati e parte del cast è stato rivelato. In occasione di un’intervista su Nuovo, la giurata rivela cosa pensa del cast confermato e non del talent show.

Carolyn Smith dichiara: “Se Paola Barale, Gabriel Garko e Francesca Neri dovessero essere confermati, la prossima edizione di Ballando sarà senza dubbio la più misteriosa di sempre.” A proposito dell’attore, la ballerina svela: “Gabriel, dopo il suo coming out di due anni fa, penso sia alla ricerca di un rilancio della sua carriera e trovo che non ci sia nulla di male. Sono certa che lo show gli permetterà di fare un percorso bellissimo“. A destare molta curiosità alla giurata di Ballando è anche un’altra concorrente: “Non vedo l’ora di vedere in pista Iva Zanicchi. Iva darà molto a questo programma. E’ un’artista con una carriera pazzesca alle spalle e nel corso degli anni non ha mai perso la sua identità. Sarà un bell’esempio sia per i giovani che per i suoi coetanei.”

Carolyn Smith, ai microfoni di Nuovo, svela che tipo di giudice pensa di essere in questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. La giurata non ha peli sulla lingua e dichiara apertamente: “Dipende molto da come saranno i miei colleghi“.

Poi puntualizza: “Se loro ci andranno giù pesante, io non potrò fare altrettanto. Sarò onesta e severa al punto giusto“. La giurata ha le dei chiare su chi vuole essere e anche sulle regole da applicare nel talent show. In relazione alla possibile partecipazione di Lorenzo Biagarelli, compagno della collega Selvaggia Lucarelli dichiara: “Nel mondo della danza non è permesso giudicare un famigliare fino ai cugini di secondo grado, figuriamoci il proprio compagno“.

