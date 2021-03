Carosello Carosone, Rai1/ Anticipazioni: Renato Carosone dal successo al ritiro dalle scene per amore

Carosello Carosone, anticipazioni del film tv sulla storia di Renato Carosone

Giovedì 18 marzo, in prima serata, Raiuno trasmette “Carosello Carosone”, film tv diretto da Lucio Pellegrini che racconta l’ascesa di un dei più grandi musicisti italiani, famosi in tutto il mondo, Renato Carosone. A vestire i panni dell’indimenticabile artista che, con la sua musica ha fatto cantare e ballare milioni di persone in tutto il mondo e che ancora oggi rappresenta l’eccellenza dell’arte italiana è il giovane Eduardo Scarpetta che il pubblico di Raiuno ha conosciuto con la fiction “L’amica geniale”. Al suo fianco ci sono Vincenzo Nemolato che interpreta il ruolo di Gegè Di Giacomo, il batterista-fantasista sempre al fianco di Carosone, e Ludovica Martino giovane attrice che interpeta Lita Levidi, la ballerina che Carosone conobbe ad Asmara e che diventò suo moglie.

Ad impreziosire il racconto della vita artistica e privata di Renato Carosone che conquistò anche il pubblico americano sono le musiche di Stefano Bollani. La musica, la leggerezza e l’ironia di Renato Carosone hanno accompagnato decenni di storia italiana. Un artista che, nonostante un incredibile successo, ad un certo punto della sua vita, sentì l’esigenza di abbandonare le scene per dedicarsi alla propria famiglia.

La storia di Carosello Carosone

Il racconto di “Carosello Carosone” parte dal 1958, anno in cui Renato Carosone sta per tenere un concerto memorabile a New York dopo un trionfale tour in tutta l’America. L’evento sarà l’occasione per ripercorrere a ritroso la storia di Renato Carosone che, dopo essersi diplomato in pianoforte al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, con l’aiuto e i sacrifici economici del padre Antonio, Renato parte per l’Africa Orientale Italiana ingaggiato come pianista dalla compagnia di arte varia diretta da Aldo Russo. I loro concerti, tuttavia, non ottenengono successo. Nonostante lo scioglimento della compagnia, Carosone decide di restare comunque in Africa arrivando ad Asmara dove conosce la ballerina Lita di cui s’innamora perdutamente. Un amore ricambiato che porta i due a sposarsi e a formare una famiglia con Pino, il figlio che Lita aveva avuto da una precedente relazione e che Carosone accoglie come fosse suo. Tornato in Italia, forma il Trio Carosone ottenendo subito un clamoroso successo. Dalla collaborazione con il paroliere Nisa nascono alcuni dei brani più famosi del repertorio di Carosone come Tu vuò fà l’americano, Torero, Piglia-te ’na pastiglia, Caravan Petrol, O’ sarracino. Al culmine del successo, però, Carosone decide di abbandonare le scene per dedicarsi totalmente alla famiglia.

