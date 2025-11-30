In Carosello in love, Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, amati dai giovanissimi, danno vita a una storia d'amore con la cornice dell'Italia del Carosello

Domenica 30 novembre, la prima serata di Rai 1, dalle ore 21.30, sarà animata dal film italiano Carosello in love, diretto dal regista Jacopo Bonvicini. Si tratta di una produzione cinematografica targata dalla casa di produzione Groenlandia, in collaborazione con Rai Fiction.

Fra gli attori principali, Giacomo Giorgio, già celebre al pubblico italiano grazie all’interpretazione di Ciro nella serie Mare Fuori, e Ludovica Martino, che abbiamo conosciuto in altre fortunalte produzioni Made in Italy, tra cui Skam, la serie tardo-adolescenziale trasmessa anche su Netflix. Tra gli altri attori, Giuseppe Brunetti, Dora Romano, Alessandro Tedeschi.

La trama del film Carosello in Love: i migliori anni della Rai raccontati da una bella storia d’amore

Carosello in Love non è solamente una storia romantica, che racconta un legame sentimentale, ma un vero spaccato sociale di un’epoca passata, quella che va dalla fine degli anni Cinquanta al termine degli anni Settanta.

In questo ventennio, su Rai Uno nascono le celebri réclame del Carosello, un intermezzo pubblicitario che funziona come un prodotto di intrattenimento tra un programma televisivo e un altro.

Laura e Mario, i protagonisti della vicenda, lavorano entrambi in Rai e realizzano i famosi Caroselli: la loro sarà una storia d’amore difficile, turbolenta, travagliata, che si intreccerà alle vicissitudini di questo ventennio italiano e alle sorti del servizio pubblico radio-televisivo di quegli anni. Nel particolare, il personaggio di Mario è ben interpretato dall’attore Giacomo Giorgio; un ragazzo un po’ vanitoso, pieno di ambizioni e di speranze, che vuole fare il grande cinema. In questo scenario, dove viene raccontata una Rai affascinante, immersa nell’epoca in cui nascerà anche la seconda emittente italiana (Rai 2), il protagonista si renderà conto che il Carosello è una vera forma d’arte, un piccolo pezzetto di cinema che racconta la società e riunisce le famiglie davanti alla TV.

Laura, dal canto suo, è una ragazza emancipata che vuole conquistare un ruolo nella società, in un momento storico in cui la donna sta gradualmente ottenendo la sua rivalsa e indipendenza. Laura vuole lavorare nel cinema, nella televisione, contro il volere del padre e della famiglia: per questo motivo il suo è un personaggio coraggioso e audace che, in uno scenario machista, anticipa i tempi e passa dal governare la cucina a creare dei piccoli pezzi d’arte, per l’appunto i Caroselli.