Carovana di fuoco/ Film western su Rete 4, oggi Venerdì 10 marzo

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede la messa in onda del film Carovana di fuoco per il pomeriggio di oggi Venerdì 10 marzo alle ore 16:44. La pellicola di genere western è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1967 dalla casa cinematografica Universal Pictures che si è occupata anche della distribuzione nelle sale italiane.

La regia del film Carovana di fuoco è stata affidata a Burt Kennedy con il soggetto e la sceneggiatura scritti da Clair Huffaker. Le musiche della colonna sonora sono state curate dal compositore statunitense di origine russo-ucraina Dimitri Tiomkin, mentre la scenografia è frutto del lavoro di Alfred Sweeney. Il film Carovana di fuoco, titolo originale The War Wagon vede come protagonista il noto John Wayne, soprannominato Duca e diventato tra gli anni quaranta e cinquanta uno degli attori più famosi al mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel film, lo troviamo nei panni di Taw Jackson, accanto all’attore, figurano personaggi del calibro di Kirk Douglas, considerato dall’American FIlm Institute al 17º posto tra le più grandi star della storia del cinema statunitense, Howard Keel, Keenan Wynn, Bruce Cabot, Howard Keel, Bruce Dern, Valora Noland e Joanna Barnes.

Carovana di fuoco, la trama del film

Nel film Carovana di fuoco, nel selvaggio West, un uomo di nome Taw Jackson gli sta per finire di scontare negli Stati Uniti d’America la sua pena detentiva. Negli anni trascorsi dietro le sbarre Taw Jackson non ha fatto altro che pensare a quello che gli era successo e soprattutto programmare costantemente il suo ritorno a casa per vendicarsi di una sua vecchia conoscenza di nome Frank Pierce il quale è un disonesto proprietario terriero.

In particolare l’uomo è riuscito con dei raggiri legali a portare via la proprietà di Jackson che prevedeva un’importante miniera d’oro e un ranch tra i più ambiti della zona. Taw Jackson decide di effettuare una rapina assaltando una dirigenza che trasporta il denaro del suo rivale, la vicenda è molto complicata ma Taw Jackson riesce a trovare un valido alleato in Lomax, un killer. Al suo fianco ci sarà anche un giovane pistolero conosciuto durante il periodo di detenzione e un pellerossa. La diligenza viene scortata da un’intera carovana dove ci sono abili pistoleri e uomini di legge per cui l’assalto organizzato da Taw Jackson sarà complesso ed estremamente rischioso ma la voglia di vendicarsi è talmente forte che si arriverà a uno scontro finale.

