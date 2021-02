Carovana di fuoco/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Kirk Douglas

Carovana di fuoco andrà in onda oggi, martedì 2 febbraio, nel primo pomeriggio di Rete 4 alle ore 16.40. La pellicola è di genere western ed è stata girata nel 1967 a cura del regista Burt Kennedy. Il cast è composto da alcuni dei personaggi più noti dell’epoca, attori del calibro di John Wayne che interpreta il temibile Taw Jackson, il grande Kirk Douglas nei panni di Lomax e il giovane Howard Keel in Orso che cammina. Tutti noti al grande pubblico per aver interpretato personaggi di spicco nei film best seller dell’epoca. Il titolo originale dell’opera è The War Wagon ed è stato girato interamente negli Stati Uniti.

Carovana di fuoco, la trama del film

La trama del film Carovana di fuoco è molto lineare ed in linea con i western del tempo. Protagonista della pellicola è Taw Jackson ovvero il grande attore Jhon Wayne, che dopo ben tre anni di carcere esce finalmente di prigione. L’uomo è stato accusato ingiustamente da uno dei proprietari terrieri più spietati del tempo di nome Pierce. Quest’ultimo infatti pur di prendersi le sue terre ha architettato false accuse per mandare l’uomo fuori gioco per qualche anno e iniziare a regnare sull’intero west. Non appena Pierce viene a conoscenza della scarcerazione di Taw, assolda il killer di professione Lomax per ucciderlo. Lomax e Jackson dapprima acerrimi nemici mettono da parte le loro divergente per un conquistare un obiettivo comune.

Il loro piano è quello di attaccare una diligenza che trasporta i risparmi di Pierce e levarsi così l’impostore dai piedi. Per riuscire nella loro impresa, i due banditi assoldano un giovane pellerossa e un amico di Jackson. riusciranno i quattro uomini a mettere fuori gioco le guardie della diligenza e riappropriarsi di tutto ciò che Pierce ha rubato negli anni? A complicare le cose c’è anche la bellissima Kate, l’unica donna a cui Jackson ha pensato negli ultimi tre anni passati in prigione. Nonostante questo però, l’uomo non vuole rinunciare a tornare quello che era un tempo e così decide di andare avanti con il suo piano.



