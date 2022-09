Carovita 2023, un mese di lavoro per pagare bollette?/ Ces: in media 2071 euro l’anno

Secondo uno studio effettuato dal Ces (confederazione europea dei sindacati), gli italiani devono lavorare 30 giorni per poter pagare le bollette del 2022. A fronte un compenso medio di 25 mila euro, circa più dell’8% se ne va solo per le utenze.

Lo studio che ha preso in considerazione vari paesi dell’Ue, ha potuto radunare alcuni dati: la stima del costo annuale delle bollette degli italiani e di 2.071 euro con uno stipendio medio annuale di come già precedentemente anticipato di circa 25.000 euro.

Caro vita: luce e gas in Italia sempre peggio

Sin dall’inizio dell’anno, c’è stato carovita con l’aumento delle bollette di luce e gas, secondo quanto riporta lo studio del Ces, l’Italia, sembrerebbe essere il paese a pagare il prezzo più caro di questo aumento dei costi.

Con la Russia che ha confermato lo stop della fornitura di gas ai paesi nemici, il prezzo del gas in Italia sembrerebbe rimanere alto ancora a lungo.

Al contrario delle bollette, purtroppo nel 2023, difficilmente aumenteranno gli stipendi degli italiani, che si vedrebbero crescere il numero dei giorni di lavoro per poter pagare le bollette di luce e gas.

Carovita: cosa propone l’unione europea

L’Unione Europea, ha proposto di mettere subito un tetto massimo sul prezzo del gas russo. Ad annunciarlo ufficialmente, in vista del Consiglio straordinario europeo sull’energia del 9 settembre, è la presidente della commissione europea Ursula Von den Leyen.

Oltre a questo, l’esecutivo, propone un’unica tassa europea sugli extraprofitti delle società energetiche, inoltre propone una riduzione obbligatoria del consumo di elettricità.

In poche parole questa è la linea del Governo Mario Draghi negli ultimi mesi, anche se non è ancora chiara la percentuale da pagare nella tassa unica europea.

Una linea che fa unire la Russia in quanto annuncia che in caso di ok definitivo da parte del price cap terminerà definitivamente le forniture di gas e petrolio.











