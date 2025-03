Da Massimiliano Varrese a Umberto Salamone, passando per Danilo Brugia, Raffaello Balzo, Therno Billo Thiam, Franklin Santana, Daniele Abbafati, Sammy Hassan, Giulio Corso e Thomas Grazioso. Sono i Carramba Boys ovvero i muscolosi e agili valletti che hanno affiancato Raffaella Carrà nel corso delle varie edizioni di Carramba. Negli anni sono stati davvero tanti i modelli ad alternarsi sul palco, ritagliandosi un ruolo di assoluto prestigio al fianco di Raffaella Carrà. Ma chi sono e che fine hanno fatto oggi i Carramba Boys?

Ovviamente, quella fortunata epoca si è chiusa da anni, ma molti degli allora ballerini si sono reinventati nel mondo dello spettacolo, seguendo le proprie propensioni artistiche. Uno dei più celebri è senza dubbio Massimiliano Varese, attore, cantante e ballerino che dopo quell’esperienza ha preso parte al cast di fiction e programmi noti nel circuito Mediaset. E’ proseguita in tv anche la carriera di Danilo Brugia, noto per aver interpretato un personaggio della celebre soap CentoVetrine.

Carramba Boys, chi sono? Una lunga carriera nel mondo dello spettacolo

Stesso discorso per Raffaello Balzo, altro componente dei Carramba Boys, presente in vari ruoli in soap e fiction come Un Posto al Sole, CentoVetrine, Provaci ancora Prof!, Elisa di Rivombrosa e Squadra Mobile. Carriera nel piccolo e grande schermo anche per Thierno “Billo” Thiam, mentre Franklin Santana, dopo l’esperienza con la Carrà è diventato ambasciatore di pace del Cad International per il Venezuela.

Daniele Abbafati ha invece continuato la sua carriera di modello e indossatore, mentre Sammy Hassan ha partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island. Carriere simili per gli altri tre valletti dei Carramba Boys, Giulio Corso, Umberto Salamone e Thomas Grazioso. Tutti nomi più o meno conosciuti nel mondo dello spettacolo nostrano.

