Carrefour boicotta Pepsi: “Aumenti prezzi inaccettabili”/ Interrotta vendita dei prodotti in Italia e Francia

La catena di supermercati francese Carrefour ha annuncio ai suoi clienti che interromperà la vendita dei prodotti del gruppo Pepsi Co, che comprendono oltre all’omonima bevanda, anche la patatine Lay’s, i tè Lipton e le bevande Gatorade. Una scelta, hanno spiegato i vertici dell’azienda, che riguarda i quattro differenti mercati in cui la catena opera e che è motivata dagli aumenti ormai incollati dei prezzi dei loro prodotti. La “battaglia” tra Carrefour e Pepsi è solamente l’ultimo passo di una più ampia “guerra” promossa dal marchio francese di supermercati per contenere la crescente inflazione, favorendo il potere d’acquisto dei clienti.

"I fatti di Gaza e Ucraina possono creare un danno agli Stati Uniti"/ Miller: "Erosione di credibilità"

Carrefour: “Gli aumenti di prezzi di Pepsi sono inaccettabili”

Insomma, a breve i prodotti del marchio Pepsi non saranno più disponibili all’interno dei supermercati del marchio Carrefour. Il provvedimento colpirà i quattro mercati di riferimento del gruppo, ovvero Francia, Italia, Spagna e Belgio, dove sono stati già affissi degli appositi cartelli che informano la clientela. Nei cartelli, inoltre, si sottolinea che la scelta di interrompere le vendite è motivata “dagli aumenti di prezzo inaccettabili” che hanno reso impossibile l’acquisto per tantissimi clienti.

Usa, sparatoria in una scuola di Perry nell'Iowa/ La polizia: un morto e diversi feriti

Dal conto suo, il gruppo Pepsi non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla rottura con Carrefour, rifiutandosi di commentarla anche sotto esplicita richiesta dell’agenzia Reuters. La decisione di interrompere le vendite, comunque, non sarebbe unica perché già nelle scorse settimane altri supermercati, soprattutto in Germania e Belgio, avevano adottato misure simili, rimuovendo dagli scaffali i prodotti del marchio Mondelez, che produce il cioccolato Milka e i biscotti Lu e Oreo. Carrefour, invece, oltre alla recente disputa con Pepsi, lo scorso anno aveva avviato una campagna contro la “shrinkflation”, indicando quali tra i prodotti esposti erano stati diminuiti di quantità, mantenendo invariato il prezzo, tra i quali anche alcuni prodotti dello stesso gruppo ora bandito, come le patatine Lay’s o il tè Lipton, ma anche le capsule del caffè Dolce Gusto della Nestlè.











© RIPRODUZIONE RISERVATA