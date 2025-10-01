I dati europei parlano di spesa per il carrello aumentata di un terzo dal 2019. Ecco come funzionano gli aumenti: ne sono in arrivo altri a ottobre

Il carrello della spesa per i consumatori europei sarebbe aumentato di un terzo rispetto al 2019. Un peso che naturalmente si fa sentire sui bilanci familiari, soprattutto delle persone che hanno meno disponibilità, anche se potrebbe non essere così accentuato come emerge da un’elaborazione di dati Eurostat. Ci sono, comunque, spiega Giorgio Santambrogio, amministratore delegato del Gruppo VéGé, dei meccanismi per ridurre l’impatto dei prezzi attraverso le promozioni, che molti oggi applicano anche nella misura del 40-50%.

I fornitori della grande distribuzione chiedono di adeguare i loro listini anche due o tre volte l’anno tenendo conto dei costi che aumentano anche per loro. Quando però questi costi diminuiscono non fanno scendere le loro richieste, semplicemente si mostrano più disponibili, ma neanche tutti, ad assecondare la volontà di promozioni da parte dei supermercati. A ottobre, intanto, si vedrà se questi meccanismi scatteranno di nuovo: possibile un nuovo aumento dei listini.

Sulla base di dati Eurostat il carrello della spesa per gli europei sarebbe cresciuto del 33% dal 2019. L’effetto dei rincari è stato davvero così pesante?

Se prendessimo in considerazione altri prodotti, tipo le tariffe autostradali, le assicurazioni, i costi bancari, l’energia o altri servizi verificheremmo che non c’è tutta questa differenza con il carrello della spesa, che però riguarda beni primari, che vengono acquistati quotidianamente: se c’è un aumento della pasta di 10 centesimi già si grida “al lupo, al lupo”, mentre non succede la stessa cosa per altri tipi di spesa. Abbiamo avuto aumenti derivanti dai listini di 60 punti per quanto riguarda il caffè, ma bisogna chiedersi quanto pesa nel paniere la categoria caffè. Fino a sei mesi fa ci sono stati aumenti del latte e dei derivati del latte, ma non è che queste tre o quattro categorie vanno a inficiare così tanto il carrello della spesa nella sua totalità.

L’aumento dei costi per i consumatori, pur consistente, non è così pesante?

Il dato potrebbe non essere rappresentativo della spesa complessiva. Se le famiglie meno abbienti comprano soltanto il pane, la pasta, i pomodori, il caffè, la media ponderata degli aumenti di questi prodotti fa sì che cresca tutto il paniere da loro acquistato.

Ma come funzionano gli aumenti?

Tecnicamente pochi lo sanno, ma in realtà, l’industria chiede di aumentare i listini ogni anno e alcuni fornitori lo chiedono due o tre volte l’anno. Da quel momento inizia un processo di negoziazione, con aumenti che vengono applicati qualche mese dopo oppure non vengono applicati integralmente rispetto a una richiesta di 5, 10 o 15 punti. L’aumento di listino netto non è uguale a quello lordo, ma una volta che viene accettato la distribuzione se ne fa carico sempre e una piccola parte viene calata sui prezzi al consumo.

Cosa succede, invece, quando i costi per i fornitori si riducono?

Non diminuiscono il listino, ma assecondano, spesso ma non sempre, le nostre richieste di aumentare gli sconti e la loro profondità. Succede allora che se la rilevazione viene fatta sui prezzi base è oggettivamente più alta. Ora, è vero che ogni catena fa una politica promozionale diversa dall’altra, però nel calcolo del carrello possiamo individuare una media ponderata di pressione promozionale che può essere del 20% per i supermercati e del 30% per gli ipermercati. Non solo, bisogna tenere conto anche della profondità delle singole promozioni, che oggi sono anche del 30-40-50%.

Ci sono anche altri meccanismi da considerare che riducono concretamente la spesa per il carrello?

Il cliente può comprare prodotti a marchio, magari anche in promozione risparmio oltre il 30%. Se dovessimo togliere anche questo dal carrello l’entità degli aumenti che viene indicata dall’elaborazione dei dati Eurostat potrebbe cambiare.

I clienti della grande distribuzione, però, quanto sentono gli aumenti?

Li sentono, lo vediamo soprattutto nei prodotti freschi e nei freschissimi. Invece di comprare due etti di cotto o tre etti di zola, acquistano qualcosa meno per mantenere la spesa allo stesso livello di prima.

La crisi energetica dovuta alla guerra, l’effetto di certi cambiamenti climatici: che cosa ha contribuito all’aumento della spesa per il consumatore medio?

Sono tutti aspetti che incidono sul fatto che i produttori aumentano i listini: per i prodotti che hanno come base o co-base la nocciola c’è un aumento dei prezzi, per colpa della crisi, della siccità e della qualità inferiore delle nocciole stesse. I cambiamenti climatici da sempre possono influire sui costi soprattutto dei prodotti freschi e dei freschissimi, è successo per l’ortofrutta, per l’olio, il caffè, il cioccolato.

Sulle nostre tasche pesano solo questi aspetti macroeconomici oppure la crescita dei prezzi è dovuta anche ad altri fattori?

Una minima parte di aumento potrebbe derivare anche dal fatto che le catene della distribuzione si sono giustamente accollate l’incremento delle retribuzioni del proprio personale, avendo rinnovato il contratto nazionale del lavoro. Parte di questo aumento se lo sono accollate le imprese riducendo i margini, ma può essere che qualcosa sia stato scaricato sui costi generali.

Quali sono le prospettive, dobbiamo aspettarci altri aumenti?

A metà ottobre inizia la stagione negoziale e vedremo se i fornitori vogliono porre in atto un aumento dei listini. Non sono ottimista, ma neanche pessimista, sono realista: penso che qualche aumento di listino ci sarà.

(Paolo Rossetti)

