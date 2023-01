Carri armati Abrams/ Cosa sono e perché fanno paura per la Guerra?

Gli Stati Uniti d’America sarebbero pronti a mandare i loro Carri armati Abrams in Ucraina. Un’azione che semmai dovesse avvenire, potrebbe destare non poche preoccupazioni sul possibile e reale avvicinamento alla Terza Guerra Mondiale. Ma prima di mandare i loro mezzi corrazzati, gli USA potrebbero impiegare un anno.

I carri armati Abrams sono dei veicoli corazzati molto potenti e di alta tecnologia, motivo per cui sarebbero necessari 12 mesi prima di poter esser spediti in Ucraina. A complicare il loro utilizzo è il sistema di guida complesso, e il funzionamento non così scontato.

Carri armati Abrams: che cosa sono?

I carri armati Abrams sono dei mezzi corazzati molto potenti, come quelli usati dalla Germania e spediti a Kiev (i potentissimi Leopard), le cui prestazioni sono altamente distruttive. L’M1 Abrams nasce dalla produzione della General dynamics land systems, che ha prodotto il veicolo corazzato già negli anni Settanta, sostituendo i vecchi carri noti come M60.

La prima volta che vennero usati i carri armati Abrams, facciamo riferimento alla guerra del Golfo, inizi anni 90′. Allora i carri schierati erano ben 2.000, soltanto 9 quelli annientati ma non per un attacco nemico.

Per evincere la potenza dei carri armati Abrams, prendiamo in riferimento il report americano sulle sue prestazioni risalenti alla guerra del Golfo: l’equipaggio venne colpito in maniera diretta dai mezzi di combattimento sovietici T–72, senza però, infliggergli alcun danno.

Vista la loro efficacia ed elevate prestazioni, gli Abrams vennero utilizzati sia in Afghanistan che in Iraq, prestando attenzione all’innovazione funzionale e tecnologica. L’ultimo modello è il veicolo M1A2, che pesa ben oltre 70 tonnellate, con alimentazione “motore a turbina a gas AGT1500 da 1.500 cavalli“, consentendo al veicolo di toccare i 70 km/h.

Il suo cannone è lungo 120 millimetri, mentre la mitragliatrice del carro è una M2 calibro 50, la coppia di mitragliatrici invece, sono esattamente “M240 da 7,62 millimetri“. La corazza si chiama Chobham, ed è stata migliorata grazie alla maglie all’uranio, a cui è possibile aggiungere un’altra corazza anti–deflafrante.











