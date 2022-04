Carro funebre vola nel dirupo con parroco e feretro/ Sfiorata la tragedia

Si è sfiorato il dramma a Montepreta di Sogliano, frazione di Sogliano al Rubicone, provincia di Forlì Cesena. Come riportato dai colleghi del Corriere Romagna, ieri pomeriggio un carro funebre è finito in un dirupo con il parroco e il feretro. Fortunatamente non ci sono state delle conseguenze: don Renato Serra non ha riportato ferite e tutto è finito per il meglio.

Come ricostruito dal quotidiano, il parroco ha provato a fermare il carro funebre, che poco prima si era bloccato sulla salita che porta al cimitero di Montepetra di Sogliano. L’autista delle pompe funebri è sceso dal mezzo e proprio in quel momento sì è inaspettatamente mosso, in discesa. Il religioso, senza pensarci troppo, ha provato a rallentarne la corsa sterzando il volante: la vettura ha finito la sua corsa contro un albero e in seguito allo schianto “oltre una scarpata di un paio di metri”.

Carro funebre vola nel dirupo con parroco e feretro

Poteva essere una tragedia, dunque, ma nessuno si è fatto male. Solo un grosso spavento nel corso dell’ultimo saluto a Lino Antonini, agricoltore di 88 anni venuto a mancare lo scorso 28 marzo a causa di un incidente sul lavoro. Don Renato Serra si è salvato per miracolo ed ha rivelato ai microfoni del Corriere Romagna di aver “ringraziato la Madonna, San Giuseppe e San Vicinio”. Fortunatamente il carro funebre con a bordo la salma dell’anziano non si è capottato, ma considerando la dinamica poteva andare peggio. “Non ho avuto paura ma quando sono sceso ho visto i presenti molto spaventati”, ha aggiunto il parrocco, che, dopo aver rassicurato i fedeli sulle sue condizioni di salute, ha portato la salma in cimitero e l’ha benedetta prima della sepoltura.

