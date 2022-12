Carta acquisti 2023/ Cosa cambia con la new entry “Risparmio Spesa”

Sia la Carta Risparmio Spesa che la Carta Acquisti nel 2023 sono state approvate. A confermarlo è la Legge di Bilancio del nuovo Governo Meloni. Ma quali sono le differenze tra le due carte?

Sarebbe facile confondere le differenze, caratteristiche e requisiti per richiedere la Carta Acquisti e quella di Risparmio Spesa. Per tal motivo, vedremo di seguito in cosa consistono ambe le soluzioni.

Carta acquisti 2023 e Carta Risparmio Spesa: tutte le differenze

Sia la carta acquisti che quella risparmio spesa, sono due soluzioni di natura economica. I cittadini che rispettano determinati requisiti (reddituali e non), potranno richiederli entrambi.

Per la carta acquisti il requisito principale per poter ottenerla, è avere più di 65 anni oppure essere tutore legale di bambini con età inferiore a 3 anni. I cittadini che invece potranno usufruire di entrambi i sussidi economici sono quelli che oltre alle condizioni sopra citate, devono avere un ISEE inferiore ai 15 mila euro.

Sappiamo e crediamo bene, che i due requisiti sono piuttosto limitanti, ma è anche il motivo principale di questo sussidio economico, che mira a due target differenti.

Parlando di differenze funzionali tra la Carta Acquisti del 2023 e la carta Risparmio Spesa, con la prima le famiglie in difficoltà potranno comprare:

Farmaci

Medicinali

Generi alimentari

Oppure sostenere le spese inerenti alle bollette di acqua, luce e gas.

Al 2022, le condizioni per ottenere quest’ultima carta erano di avere un ISEE rispettivamente di 7.120,39 euro se il cittadino è tutore di un bambino con meno di tre anni, oppure se ha un’età tra i 65 e i 70 anni. Oppure ancora, 9.493,86 euro se il soggetto aveva più di 70 anni.

Oggi la soglia è stata innalzata a 20 mila euro di ISEE.

La seconda carta invece, consente sempre l’acquisto presso generi alimentari, purché convenzionati con l’agevolazione statale. Dato che si tratta di una new entry, cambia anche la domanda. La carta risparmio spesa infatti, viene richiesta presso il Comune in cui si vive.











