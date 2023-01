Carta acquisti, via alle domande/ I moduli sono già online: dettagli e requisiti

La Carta Acquisti si potrà richiedere anche nel 2023. Ma c’è di più, perché i moduli per fare domanda sono online già dal 1° gennaio di quest’anno appena iniziato. Come ha notificato il Ministero dell’Economia, infatti, i moduli dedicati sono già scaricabili sul sito del Ministero stesso. Vediamo subito di che cosa si tratta nel dettaglio: la Carta Acquisti (che qualcuno forse conosce anche come social card) è una vera e propria carta destinata ai nuclei familiari di cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni.

La Carta acquisti dà diritto ai soggetti idonei di ottenere un contributo di 80 euro ogni due mesi (quindi di 40 euro al mese) spendibile per le spese alimentari, sanitarie e per pagare le bollette di luce e gas. Per le persone che ne hanno diritto (vedremo fra poco i requisiti), la Carta acquisti è gratuita e per averla occorre recarsi presso gli Uffici Postali compilando il modulo apposito, disponibile sul sito del MeF. Chi ha già beneficiato della Carta acquisti in passato non dovrà presentare una nuova domanda, a patto che continui a rispettare i requisiti.

Carta acquisti, chi può richiederla e come si usa: requisiti e regole

Carta acquisti, è già possibile richiederla dal 1° gennaio 2023. Per rientrare nella platea di persone idonee a riceverla bisogna osservare alcuni requisiti relativi al patrimonio e al reddito. Nello specifico, possono avere la Carta acquisti le famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni e Isee del nucleo familiare fino a 7.640,18 euro, ma anche i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 anni che abbiano un Isee fino a 7.640,18 euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 7.640,18 euro. La Carta acquisti può essere ottenuta anche dai cittadini over 70, a patto che il valore massimo dell’indicatore Isee sia pari a 7.640,18 euro e l’importo complessivo dei redditi percepiti sia non superiore a 10.186,91 euro.

Chi richiede la Carta acquisti inoltre non deve essere intestatario di più di una utenza elettrica domestica, né utenze elettriche non domestiche, né di più di una utenza del gas. Non deve inoltre essere proprietario di più di un autoveicolo, né proprietario con una quota superiore o uguale al 25% di più di un immobile ad uso abitativo e neanche proprietario con quota superiore o uguale al 10% di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7. La Carta acquisti si può usare per acquistare presso negozi alimentari, supermercati, farmacie e parafarmacie. Si può adoperare per pagare le bollette di luce e gas negli Uffici Postali e per usufruire della tariffa elettrica agevolata.











