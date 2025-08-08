I fondi per erogare la Carta Dedicata a Te nel 2025 sono stati sbloccati, anche se la platea di beneficiari è ridotta.

I beneficiari della Carta Dedicata a Te 2025, potranno “cantare vittoria” grazie al nuovo Decreto che ha annunciato lo sblocco di ben 500 milioni di euro previsti per pagare i 500€ alle singole famiglie.

Rispetto all’aiuto scorso, quest’anno la Legge di Bilancio ha rivisto l’ammissibilità di determinate spese, annullando ad esempio i pagamenti per viaggiare sui mezzi di trasporto o per fare rifornimento di carburante.

FS ENERGY, COS'É?/ Una nuova società del Gruppo FS

Le novità della Carta Dedicata a Te 2025

Il 2025 prevede diverse novità sulla Carta Dedicata a Te. Innanzitutto gli unici pagamenti ammessi fanno riferimento ai beni alimentari catalogati come “di prima necessità”, dunque niente sfizi per acquistare alcol e/o tabacchi.

Mentre i primi accrediti arriveranno a partire dal mese di ottobre, resta da chiarire se si tratta di inizi, metà oppure fine. Possono ottenere gratuitamente la prepagata già contenente 500€ (una tantum) chi ha un ISEE più basso di 15.000€.

Esenzione IMU 2025/ Dimora abituale solo per il titolare: ecco la sentenza

Anche se la spesa della prepagata è ammessa soltanto per le materie realmente essenziali, la Carta garantisce uno sconto pari al 15% da applicare agli esercenti che hanno voluto aderire all’iniziativa statale.

Si ricorda infine, che i cittadini italiani che già godono di trattamenti economici (inclusi DIS COLL, NASPI o CIG), non possono usufruire della Carta Dedicata a Te.

<h2″>Quali sono le spese ammesse con la Carta Dedicata a Te?

Ecco un esempio di quali spese sono ammesse presso le GDO come ipermercati e supermercati (ma anche altri negozi in convenzione) con la Carta Dedicata a Te:

Controlli fiscali 2025/ Accertamenti leciti anche sui conti dei familiari

Tagli di carne di manzo, maiale, agnello, capra, coniglio e pollame

Pesce fresco e conserve ittiche, incluso il tonno

Uova e prodotti lattiero-caseari, come latte e derivati

Oli vegetali, tra cui extravergine di oliva e di semi vari

Pane comune e speciale, prodotti dolciari da forno e biscotti

Pasta secca, pizza e specialità da forno surgelate

Riso, mais, farro, avena, orzo, malto e altri cereali in chicco

Farine ottenute da cereali di ogni tipo

Verdure fresche, lavorate o surgelate

Pomodori pelati, passate e altre conserve a base di pomodoro

Legumi secchi o in scatola, frutta secca e semi oleosi

Frutta fresca di ogni varietà

Alimenti destinati ai neonati e alla prima infanzia, incluso il latte artificiale

Miele grezzo, zucchero, lieviti naturali e cacao in polvere

Cioccolato e preparati a base di cacao

Aceto di vino e bevande come tè, caffè e camomilla

Acqua minerale naturale

Prodotti certificati con denominazione d’origine (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP)

L’ottenimento della Carta Dedicata a Te è automatico, saranno i Comuni ad individuare i benefici in modo autonomo, dando priorità alle famiglie con figli 14enni, 18enni e con un ISEE basso (se resteranno dei fondi, l’aiuto verrà destinato anche agli altri nuclei).