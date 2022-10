Carta del docente 2022/ Cosa si può comprare online e nei negozi fisici

La carta del docente nel 2022 sarà valida anche per l’anno 2023. Prima di vedere cosa comprare con questa agevolazione per gli insegnanti, è necessario rendere atto della proroga già approvata grazie all’ordine dei Giornalisti (ODG).

Dopo una lunga lotta politica con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’ODG ha vinto la sua battaglia: il Governo dovrà trovare inevitabilmente le risorse economiche per continuare a concedere il Bonus Cultura senza decurtazioni.

Carta docente 2022 (valida per il 2023): tutti gli acquisti fattibili

La misura della carta docente 2022 è stata confermata. Non ci sarà nessun taglio, dunque il bonus da 500 euro sarà valido anche per il 2023 e spendibile non solo negli store fisici, ma anche negli store online (purché siano convenzionati).

Ecco cosa comprare con la carta docente del 2022:

Testi e libri, riviste e pubblicazioni destinate all’aggiornamento professionale (anche in formato digitale); Iscrizioni a corsi di laurea magistrale, triennale, ciclo unico, specialistica. Si fa riferimento anche a master universitari o corsi post lauream destinati a completare il profilo professionale. Iscrizioni per frequentare corsi per attività d’aggiornamento, qualificazione di competenze professionali, che vengono svolti da enti accrediti dal Ministero dell’Università, Ricerca e Istruzione. Software e hardware. Titoli d’accesso per rappresentazioni cinematografiche e teatrali. Titoli d’accesso per mostre, spettacoli dal vivo, musei ed eventi culturali. Iniziative che rispecchiano le attività del Piano Nazionale di Formazione (anche noto come buono scuola) e nell’ambito del piano triennale promosso dalle offerte formative scolastiche.

Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola, ha spiegato quanto segue:

Il problema è che i 387 milioni della carta docente verranno impattati dalla riforma che fa ricorso alla cifra oltre che per la scuola di Alta Formazione, anche per pagare i tutor dei nuovi percorsi abilitanti, per un totale di 50 milioni di euro. Vengono addossati ulteriori 40 milioni di euro per sostenere il sistema di formazione del personale docente. Quindi, nella pratica, i soldi della carta del docente potrebbero ridursi.

Dunque se le risorse economiche divenissero insufficienti, la carta docente del 2022 tra non molto potrebbe esser ridotta da 500€ a 370€ circa.











