Carta del docente 2023/ Entro quando usare il bonus di 500 euro erogato agli insegnanti (13 agosto)

La carta del docente 2023 che consente a tutte le persone che lavorano nel mondo della scuola di usufruire di 500 euro da usare per l’acquisto di libri, corsi o materiale utile allo sviluppo professionale (software e hardware), ha dei limiti di tempo per poter essere spesa. Vediamo insieme quali sono.

Carta del docente 2023: chi può riceverla

Ecco quali sono i limiti di tempo in cui è possibile utilizzare la Carta del Docente 2023. Prima di tutto bisogna specificare quali sono le categorie di lavoratori della scuola che possono beneficiarne: parliamo ovviamente degli insegnanti, ma non solo quelli di ruolo, anche quelli precari potranno effettuare la procedura elettronica per richiedere il contributo annuale di 500 euro utile alla formazione professionale e agli aggiornamenti. Anche gli insegnanti che hanno avuto una sentenza favorevole per il riconoscimento degli anni pre ruolo, potranno svolgere telematicamente la richiesta del contributo economico .

Carta del docente 2023: entro quanto usare il credito

In tutti i casi però il limite utile per poter utilizzare il credito è il 31 agosto 2023. Invece i docenti che hanno gi ricevuto il contributo negli anni precedenti potranno già spendere fino a due annualità, vale a dire fino a 1000 euro. Gli insegnanti che hanno ottenuto una sentenza favorevole riguardante gli anni pre-ruolo dovranno seguire una procedura specifica per richiedere le somme spettanti.

Dovranno trasmettere una copia della sentenza al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) all’indirizzo di posta certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it. La richiesta dovrà includere il codice fiscale del docente ricorrente e le annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo. Una volta esaminata la richiesta, il Ministero inoltrerà la documentazione a Sogei, che provvederà ad accreditare sul borsellino elettronico le annualità dovute al docente.

