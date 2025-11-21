Carta del Docente con nuovi beneficiari a partire dal 2026. Ora la piattaforma da utilizzare è finalmente attiva e operativa.

La piattaforma che permette l’accredito di 500€ come Carta del Docente, è tornata ad essere operativa. Ora le date da segnare sono due, il biennio che va dal 2024 al 2025 e il 2025 per il 2026.

Dopo l’ambiguo ritardo, ora gli insegnanti potranno avere l’opportunità di spendere i loro 500€ in corsi di formazione, di aggiornamento e in tutto ciò che è inerente ai beni e servizi didattici.

Patto industria pulita/ In totale 75% di aiuti, come saranno distribuiti?

A chi spetta la Carta del Docente nel 2026?

Sull’ottenimento della Carta del Docente a partire dal 2026 ci sono state diverse diatribe e perplessità. La conclusione resta però positiva per la maggioranza degli insegnanti (non soltanto per coloro che sono di ruolo).

Poche restrizioni e più ampliamento dei beneficiari, non si terrà in considerazione né la durata del contratto (part-time o full-time che sia), e neppure il tempo (in prova, determinato o indeterminato).

Bonus rifiuti 2026/ Tempi di attesa e valore dello sconto: come funziona?

E con l’ultimo Decreto Scuola di quest’anno, viene incluso anche il persone educativo e gli insegnanti precari con un contratto determinato e in scadenza alla fine di giugno.

Come utilizzare il voucher da 500€

Ogni docente avente diritto al bonus riceverà nel proprio portafoglio digitale un voucher da 500€ spendibile nei negozi convenzionati e a patto di attenersi alla coerenza con il settore.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha predisposto un’area online dove poter accedere (con autenticazione digitale con SPID, CIE o CNS) e controllare il totale dell’importo presente nel “borsellino online”.

Valore case OMI/ Dati aggiornati 2025: come leggerli senza farsi ingannare

Ogni qualvolta si vuol utilizzare, sarà sufficiente scegliere la cifra e una volta che il sistema genererà il codice univoco, quest’ultimo andrà utilizzato al momento dell’acquisto (attenzione se l’esercente lo convaliderà, in quel caso non sarà ammesso alcun ripensamento).

Anche se i precari rientrano come novità di quest’anno per ricevere il bonus della Carta del Docente, c’è una eccezione per coloro che hanno ricevuto delle sentenze di riconoscimento: gli insegnanti in questione dovranno seguire le direttive rilasciate dagli Uffici scolastici regionali.

Niente differenze sull’importo, la durata e l’uso, ad eccezione del software e degli hardware che potranno esser comprati con la Carta ogni 4 anni (eccetto il primo pagamento).