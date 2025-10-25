Dubbi su quando arriva la Carta del Docente e i motivi del ritardo che stanno destabilizzando i fondi del Ministeroo.

La Carta del Docente permette agli insegnanti di poter giovare di un credito da poter spendere in determinati acquisti, e dunque si configura come un’opportunità per poter risparmiare e aumentare il potere d’acquisto.

Al momento la Carta è sospesa, e tanti docenti si domandano quando arriva e i motivi del ritardo. A dare delle spiegazioni aggiuntive è il ministero dell’Istruzione, Il quale ha accennato delle numerose novità attese per il nuovo anno scolastico.

La Carta del Docente, quando arriva con certezza?

La Gilda degli insegnanti, il sindacato del settore, ha spiegato che è inconcepibile il ritardo che sta avvenendo sulla Carta del Docente. Oggi non si sa neppure quando arriva, e neppure quale potrebbe essere il meccanismo per poterla riattivare.

Secondo la Legge di Bilancio attuale nell’iniziativa sono ammessi anche i precari con un contratto a tempo determinato e al massimo fino al 30 di giugno, una rendicontazione differente (con il voucher da usare entro 90 giorni) e un ricalcolo della cifra.

La cifra da riconoscere agli insegnanti non sarà più di 500€, ma verrà determinata in comune accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione e del Merito dopo aver individuato il numero di beneficiari e le risorse stanziate per la misura.

Gli acquisti ammessi in misura

A restare gli stessi invece, saranno gli acquisti ammessi nella misura “Carta del Docente”, validando nell’elenco: software informatici, libri digitali e cartacei, componenti hardware, iscrizioni a corsi di aggiornamento professionale, master universitari, lauree, spettacoli dal vivo, mostre e musei.

Al Ministero toccherà stilare una lista all’interno del quale sarà possibile visualizzare gli esercenti dove è possibile spendere il voucher, dai servizi ai beni sopra elencati.

La validità dovrebbe continuare ad essere annuale, mentre per il rimborso la fattura dovrà rispettare i fatidici 90 giorni (pena il decadimento della misura).

L’obiettivo finale – in aggiunta a quanto già discusso – del DDL è quello di garantire una copertura più ampia per quel che riguarda le supplenze di breve durata (entro un massimo di 10 giorni), così da migliorare il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.