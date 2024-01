Carta della cultura 2024 e del merito: al via le domande/ Chi può richiederle e come fare per ottenerle

Da oggi, 31 gennaio 2024, è possibile fare richiesta della Carta cultura e del merito che sostituiscono Bonus Cultura e Bonus 18 anni. Si tratta di due voucher da 500 euro ciascuno che vengono erogati per acquistare beni e servizi culturali. Nel primo caso, carta cultura, è rivolta a coloro che hanno un ISEE inferiore ai 35mila euro, mentre la Carta di merito è destinata a chi si è diplomato con il massimo dei voti. I due voucher, come precisa Idealisti, sono cumulabili e le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non influiscono quindi sul calcolo del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

DECRETO CER/ Il nuovo Superbonus energetico pagato dalle bollette di tutti gli italiani

Per quanto riguarda la Carta della cultura si tratta di una card del valore di 500 euro utilizzabile per comprare libri, biglietti per il teatro, cinema e musei, ma anche abbonamenti a periodici, quindi musica, corsi di teatro, danza e lingua straniera. E’ rivolta a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2023 e che sono nati nel 2005, ed inoltre devono risiedere nel territorio nazionale e/o possedere un permesso di soggiorno valido. Da segnalare anche il sopracitato ISEE che deve essere inferiore ai 35mila euro.

Bonus impianto elettrico 2024/ Quanto poter ottenere? Ecco i dettagli (31 gennaio)

CARTA DELLA CULTURA 2024 E DEL MERITO: COME E DOVE FARE LE DOMANDE

Si tratta quindi di una Carta Cultura che rimane sostanzialmente invariata al Bonus 18 anni. La Carta del merito, invece, è un bonus sempre del valore di 500 euro per acquistare gli stessi beni della Carta della cultura, ed è destinata solo a coloro che hanno ottenuto il diploma di istruzione secondaria superiore o equivalenti con una votazione di almeno 100 centesimi, ed entro l’anno del compimento del diciannovesimo anno di età.

Si tratta di un bonus che può essere utilizzato l’anno successivo il diploma e per ottenerlo bisogna essere residenti in Italia. Non vi sono invece requisiti per quanto riguarda l’ISEE famigliare. Per fare richiesta bisogna accedere al portale dedicato, seguendo le procedure indicate. Una volta erogata la card andrà attivata: in ogni caso si potrà fare domanda fino al 30 giugno dell’anno successivo il compito del 18esimo anno per quanto riguarda la Carta della Cultura, o l’anno del diploma per la Carta del merito.

ISTAT affitti 2024/ Valutazione e adeguamento più alto: cosa comporta? (31 gennaio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA