Carta di credito senza commissioni/ Ecco come risparmiare sul canone annuale

Molti italiani sono alla ricerca di una carta di credito senza commissioni. D’altronde tra carovita e le continue spese a cui dobbiamo far fronte, è necessario trovare un metodo per poter risparmiare più soldi possibile.

Solitamente i costi delle carte di credito sono elevati. Per questo motivo abbiamo voluto approfondire di più su una carta che ci farà risparmiare sulle commissioni annuali e su altre spese che intaccherebbero il nostro portafoglio.

Confartigianato: "energia? È ecatombe imprese"/ Rischio 880mila Pmi, 3 mln lavoratori

Carta di credito senza commissioni, ecco YOU: costi e funzioni

Se dovessimo presentarvi una carta di credito senza commissioni, citeremmo sicuramente la Carta YOU. Questo strumento di pagamento vi consentirà di prelevare soldi gratuitamente anche se siete all’estero, oltre che l’azzeramento di commissioni annuali.

Gas, taglio Iva al 5%/ Come funziona la proposta per pagare meno in bolletta

Tra le funzioni più importanti ed innovative non possiamo non elencare:

Home banking per effettuare qualsiasi operazione bancaria tramite la propria app.

per effettuare qualsiasi operazione bancaria tramite la propria app. Sistema contactless per poter pagare velocemente senza dover attendere l’inserimento della carta e superare i tempi biblici.

per poter pagare velocemente senza dover attendere l’inserimento della carta e superare i tempi biblici. Software user friendly adatto a tutti. Grazie alla semplicità ed intuizione, anche i più grandi e meno tecnologici saranno in grado di utilizzare la carta YOU.

La carta è legata al circuito MasterCard, con la possibilità di ricevere credito fino a sette settimane con tassi agevolati: TAN al 21% e TAEG al 23,14%.

“Luce-gas, 1 su 3 faticherà a pagare bollette Natale”/ Dati Coop: 68% taglia consumi

Vi è inoltre, la possibilità di associare la carta YOU ad un conto corrente che esiste già. Grazie al sistema MasterCard Secure Code e i chip EMV, non ci può essere rischio di sicurezza informatica, salvo particolari disattenzioni del titolare della carta.

YOU è soluzione perfetta per chi è alla ricerca di una carta di credito priva di commissioni (anche sui prelievi all’estero). Richiederla è altrettanto facile e bastano circa due minuti: va compilato il modulo sul sito ufficiale cartayou.it con tutti i dati che richiede il sistema (sono i soliti per intenderci).











© RIPRODUZIONE RISERVATA