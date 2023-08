Carta di identità elettronica/ Ecco i nuovi servizi che rendono “inutile” lo SPID (17 agosto 2023)

La carta di identità elettronica si evolve e sta sempre più al passo dell’attuale digitalizzazione. Nello specifico, i nuovi servizi ci fanno credere che la direzione sia quella di abbandonare definitivamente lo SPID, strumento fino ad oggi utile, ma sempre meno per via dei cambiamenti subentranti.

L’idea che si possa abbandonare lo SPID nasce dalle novità degli ultimi tempi: prima la ricezione delle sanzioni via PEC, poi la disputa per far abbassare il costo dei provider (visto l’aumento di richieste dello SPID), e adesso i nuovi servizi della CIE che vi presenteremo a breve.

Carta di identità elettronica: nuovi sistemi di sicurezza e login

La carta di identità elettronica presenterà dei servizi innovativi, che non solo ci fanno pensare che lo SPID possa diventare obsoleto, ma anche la carta fisica sarà molto superficiale. L’idea del Governo è quella di facilitare l’accesso ai portali privati e delle PA, semplicemente con “nome utente” e “password” collegati all CIE.

Una rivoluzione che sembra esser al passo della digitalizzazione odierna. Non di meno, la distribuzione delle nuove carte d’identità elettroniche sarà molto più piacevole grazie ai nuovi sistemi di cybersecurity: dotazione di microchip interni e componenti anticontraffazione.

La paura di molti italiani poco abituati e più restii alle tecnologie odierne, è quella di possedere uno strumento tecnologico fraudolento e pericoloso. In realtà il nuovo sistema è stato studiato per funzionare proprio in modo opposto: più intuitivo e una cybersecurity rafforzata.

Per accedere ai portali P.A e privati ad esempio, sarà possibile farlo non solo inserendo le credenziali generate inizialmente, ma soprattutto immettendo il codice PIN (che autorizza la transizione), ricevuto immediatamente via SMS (il numero di cellulare dev’essere associato alla carta d’identità elettronica).

L’evoluzione della carta di identità elettronica è in linea con il PNRR, che aveva previsto una semplicità d’uso delle prossime CIE, unita all’adattamento della presente transizione digitale.











