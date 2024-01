Carta di merito 2024/ Fino a 1.000€ per i meritevoli: come ottenere i “soldi” (oggi 27 gennaio)

La carta di merito 2024 è una nuova misura che il Governo Meloni ha adottato sostituendo quella che un tempo si chiamava 18App. In realtà, a parte una aggiunta di un valore incrementale di cui vi parleremo, i requisiti e l’importo sono pressoché gli stessi, anche se il cambiamento potrebbe avere una comprovata giustificazione.

Il motivo principale per la quale il Governo ha introdotto la Carta di Merito al posto della vecchia applicazione per i neomaggiorenni e neodiplomati, è – probabilmente – legato alla truffa svelata sulla 18app, con un danno economico non indifferente. Vediamo quindi, l’alternativa proposta per l’anno 2024.

Carta di merito 2024: come funziona e quali requisiti soddisfare

La carta di merito del 2024 prevede l’erogazione di 500€ – come la 18App – da destinare alle spese culturali, come ad esempio corsi per accrescere le competenze, biglietti di teatro e cinema, musica e libri, escludendo altre possibilità attività ricreative ma “meno culturali”, quali: acquisto di videogiochi oppure abbonamenti per servizi streaming (Netflix, Spotify o Prime Video).

Alla cifra base di 500€ possono essere goduti altri 500€ per gli studenti più meritevoli, ovvero per coloro che all’esame di maturità hanno conseguito il massimo dei voti. In entrambi i casi (sia per l’importo base che per quello incrementale), occorre soddisfare il requisito reddituale che non dovrà superare un ISEE di 35 mila euro annui.

Se si avessero tutti i requisiti sopra descritti per la famigerata carta di merito 2024, allora sorge spontaneo chiedersi come richiederla. Ecco l’iter da dover seguire obbligatoriamente: attendere la pubblicazione della piattaforma realizzata dal Ministero dell’Istruzione, accedere tramite CIE o SPID entro e non oltre il 30 giugno del 2023.

Dopo aver ricevuto l’approvazione, occorre spendere il bonus ottenuto dalla carta di merito 2024 (indipendentemente che si sia ricevuto il massimo o il minimo importo), entro la fine dell’anno fiscale: entro e non oltre il 31 dicembre del 2024. Decorso questo arco di tempo, non sarà più possibile usufruire del contributo.

