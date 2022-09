Carta Docente 2022, come spenderla su Amazon/ Dall’informatica ai libri: le info

E’ disponibile dalla giornata di ieri la Carta del Docente 2022, il famoso bonus da 500 euro destinato agli insegnanti da spendere per libri, prodotti di informatica e molto altro ancora. Forse non tutti sanno che la Carta del Docente 2022 è spendibile anche su Amazon attraverso un’apposita sezione che potete trovare a questo link, e in cui viene spiegato nel dettaglio come utilizzare appunto il bonus da 500 euro sul sito di e-commerce più famoso al mondo. La prima cosa da fare è quella di creare il buono Carta del docente per un importo intero, anche non del totale (ad esempio da 100,00 euro).

Dopo di che lo stesso buono andrà convertito in uno o più codici su Amazon, dopo di che sarà possibile usufruire degli stessi buoni per appunto acquistare il materiale così come previsto dal regolamento. Amazon fa sapere che: “Se non intendi più utilizzare i codici Amazon precedentemente convertiti, puoi richiederne la riconversione sul tuo saldo Carta del Docente compilando il modulo”. I buoni Amazon elaborati tramite la Carta del Docente 2022 sono spendibili fino al 31 agosto del 2023.

CARTA DOCENTE 2022 SU AMAZON: I PRODOTTI ACQUISTABILI

Inoltre, il portale e-commerce specifica che: “Il Bonus Carta del docente è un contributo strettamente personale e il codice Amazon può quindi essere utilizzato solo dal titolare del buono Carta del docente, non può essere né venduto, né scambiato, nè trasferibile a terzi né convertibile in denaro. Una volta ottenuto il codice Amazon, se non vorrai più utilizzare l’importo convertito su Amazon.it, potrai chiederne la riconversione sul tuo saldo Carta del docente compilando il relativo modulo di riconversione disponibile qui per l’ammontare non ancora utilizzato”.

Come detto sopra, saranno diversi i prodotti acquistabile tramite Carta del Docente 2022, a cominciare dai libri, con una selezione che troverete qui, passando dalla tecnologia informatica (la trovate a questo link), come ad esempio monitor per pc, notebook, calcolatrici, tablet, stampanti 3D, software vari e molto altro ancora. Tenendo conto che l’11 e il 12 ottobre ci sarà l’Amazon Prime Day 2022 e a fine novembre il Black Friday, spendere la Carta Docente su Amazon può essere senza dubbio un modo interessante per acquistare prodotti di qualità e nel contempo risparmiare.











