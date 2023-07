Carta Giovani Nazionale 2023/ Sconti su viaggi, concerti fino a 35 anni (28 luglio)

La Carta Giovani Nazionale anche nel 2023 si conferma un’ottima soluzione per risparmiare soldi. La card è tipo virtuale, dunque non c’è bisogno di richiederne una fisica, ed è destinata a tutti i giovani (tra i 18 e i 35 anni) europei e italiani che risiedono in Italia.

La Card può essere utilizzata sia per usufruire degli sconti e delle iniziative degli enti pubblici che per le imprese private. Nel 2023 le possibilità sono due: chi ne ha già usufruito in passato e chi invece può fare una nuova richiesta per ottenerla.

Cina, giovani pagati come 'bambini a tempo pieno'/ Genitori assumono i figli: “mancano posti di lavoro”

Carta Giovani Nazionale 2023: sconti, agevolazioni e ottenimento

La Carta Giovani Nazionale non solo è ancora attiva nel 2023, ma anche si amplia di aggiornamenti con nuovi sconti e promozioni destinati ai giovani europei e italiani (con residenza nel nostro Bel Paese), fino ad un massimo di 35 anni.

Prima di proseguire è importante fare una premessa: vista la similarità con altre iniziative quali la “carta bonus cultura” e la “carta acquisti”, esse non vanno confuse con la Card Nazionale e virtuale, che prevede sconti ed iniziative differenti.

Assunzione giovani Neet 2023/ Sconti sui contributi e incentivi per le aziende (26 luglio)

I partner che hanno deciso di aderire all’iniziativa sono davvero molteplici: dai treni ai viaggi, dai tour operator ai musei e cinema, e così via. Non esiste una percentuale di sconto ben precisa, ma delle variabili che possono andare dal 15% fino al 30% e anche oltre.

Ma le novità non finiscono qui, dato che la Carta Giovani Nazionali del 2023 è in partnership anche con la European Youth Card Association (EYCA) che permette di accedere a degli sconti su più di 36 carte europee.

Carta Giovani Nazionale 2023: come ottenere la carta

Per poter far richiesta di ottenere la Carta Giovani Nazionale 2023 occorre fare il download dell’applicazione IO. Un software installabile su qualsiasi smartphone, che tramite autenticazione digitale (CIE, SPID, CNS), è possibile consultare il catalogo degli sconti.

Mutuo prima casa under 36/ Quanto si può risparmiare realmente? I vantaggi (21 luglio 2023)

Dopo aver seguito correttamente l’accesso, è possibile consultare il menù “Portafoglio” oppure recarsi alla scheda “Servizio di Carta Giovani”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA