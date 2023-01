Carta Giovani Nazionale/ Che cos’è e come è possibile ottenerla

I giovani under 35 potranno usufruire della carta giovani nazionale che è una carta che è andata a sostituire il precedente bonus cultura.

Infatti l’ultima possibilità per poter usufruire del bonus cultura 2023 è stata concessa per i nati fino al 2004. I nati dal 2005 in poi invece potranno usufruire della carta giovani nazionale che è possibile spendere su una serie di beni e servizi.

Carta Giovani Nazionale: in cosa consiste e come ottenerla

Questa carta giovani però non è destinata soltanto ai 18 anni, ma anche ai giovani under 35, che possono beneficiare di sconti e di agevolazioni previsti sulla base delle convenzioni della carta giovani Nazionale, ovvero la CGN. E’ possibile utilizzare gli incentivi previsti dalla carta su beni e servizi di tipo culturale, formativo, sportivo ed intrattenimento.

La carta giovani nazionale consiste in una carta che permette di beneficiare di sconti agevolazioni ai giovani con un’età compresa tra i 18 e 35 anni compiuti. Si tratta di una carta online, scaricabile direttamente sull’app io, ed è valida su tutto il territorio. La carta aderisce automaticamente al circuito europeo EYCA, cioè European youth card association.

Carta Giovani Nazionale: che requisiti bisogna avere per richiederla

Questa è destinata però ai giovani fino ai 30 anni e permette di ottenere sconti ed agevolazioni presso negozi convenzionati che trattano la vendita di prodotti culturali, negozi, trasporti, ristorazione e alloggi nei paesi aderenti al circuito.

Non è necessaria nessuna carta di credito o altri metodi di pagamento per poterla ottenere la carta giovani nazionale. Si tratta infatti di una carta gratuita che consente di ottenere uno sconto direttamente sul sito on-line del servizio scelto. Le categorie offerte saranno:

l’alloggio,

la cultura e il tempo libero,

l’istruzione e la formazione,

lo sport,

il lavoro e i tirocini,

la mobilità sostenibile,

la salute e il benessere,

i servizi bancari e finanziari,

i viaggi e i trasporti,

la telefonia e internet.

È possibile ottenere la carta e quindi aderire al circuito, soltanto se in possesso di alcuni requisiti:

essere cittadini italiani o europei residenti in Italia;

avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni;

essere in possesso dello Speed oppure del CIE, quindi la carta d’identità elettronica, per l’attivazione della carta nazionale dei giovani.

