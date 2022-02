Carta Giovani Nazionale, cos’è e come si scarica/ Sconti e agevolazioni per 18-35enni

Carta Giovani Nazionale, si chiama così lo strumento digitale voluto dal dipartimento per le Politiche giovanili e dal Servizio civile universale per tutti i ragazzi e le ragazze residenti in Italia. Si tratta di un’iniziativa che consente ai giovani tra 18 e 35 anni di avere una card, che non è fisica ma immateriale, da scaricare sull’App Io, grazie a cui si hanno sconti e agevolazioni per diversi settori. Dalla casa allo sport, passando per tempo libero, cultura, mobilità e formazione. Solo nel primo giorno di attivazione l’hanno scaricata quasi in 20mila. La Carta Giovani Nazionale è gratuita e rientra nel circuito Eyca (European youth card association).

Assegno unico universale, quando e come viene pagato/ Tempi, Isee e questione Rdc

La scadenza è prevista al raggiungimento dei 35 anni di età. Per ottenerla bisogna essere in possesso dell’App Io, disponibile sia per iOS che Android quindi gratis su Apple Store e Google Play. Per accedere bisogna autenticarsi con l’identità digitale Spid o Cie. Dopo aver eseguito l’accesso, bisogna passare nella sezione Portafoglio o dalla scheda Servizio di Carta Giovani per richiedere la Carta e poi visualizzare i partner, le offerte e le agevolazioni possibili, oltre che le istruzioni per usufruirne.

Bonus edilizi, cambiano le regole/ Multe salate e assicurazioni: i nuovi criteri

CARTA GIOVANI NAZIONALE “OPPORTUNITA’ ESCLUSIVE…”

Facendo il login nell’App Io, entrando poi nella sezione dedicata alla Carta Giovani Nazionale, si visualizza una lista con i partner. Previste attività online o in presenza, indicata la categoria merceologica di riferimento, oltre che l’entità dello sconto… In ogni caso viene mostrato l’indirizzo web o quello fisico. L’iniziativa è stata avviata da poco, quindi al momento coinvolte le prime 50 aziende partner, pubbliche e private, che hanno aderito tramite una call.

La ministra Fabiana Dadone ha spiegato che sono previste tariffe agevolate per gas e luce, telefono e internet, sconti con agevolazioni dedicate per trasporti per necessità e turismo, ma anche offerte per librerie e negozi di sport, instituiti di lingua inglese, francese o spagnola, banche, parchi divertimento e negozi di abbigliamento, piattaforme di e-commerce per piantare alberi e acquistare borracce riutilizzabili. “Con la Carta offriamo ai ragazzi strumenti veri e opportunità esclusive. I ragazzi hanno bisogno di fidarsi dello Stato e noi abbiamo il dovere di garantire loro una rete di servizi che li accompagni negli studi, nella ricerca del lavoro, nel percorso di realizzazione personale con risposte concrete“, ha dichiarato la ministra Dadone.

SUPERBONUS 110%/ Il "salto etico" e l'attesa per le scelte dell'Agenzia delle Entrate





© RIPRODUZIONE RISERVATA