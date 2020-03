Carta identità-patente: proroga scadenza al 31 agosto/ Coronavirus, info foglio rosa

Per effetto del Decreto 16 marzo “Cura Italia” importanti novità arrivano dal settore documenti: le scadenze di patente, carta d’identità ma anche delle revisioni di auto e moto, vengono prorogate tutte fino al 31 agosto 2020 a causa della perdurante emergenza coronavirus che purtroppo ristagna da oltre un mese nel nostro Paese. La licenza di guida di auto e moto che sono scadute o scadranno nelle prossime settimane sono state dunque prorogate vista l’impossibilità di potersi recare negli uffici pubblici per il rinnovo: al netto della considerazione di usare l’auto il meno possibile (serve comunque per il lavoro e la spesa) il Mit e il Ministero dell’Interno hanno fatto sapere di aver reso tramite Decreto Cura Italia la scadenza posticipata al 31 agosto. Ergo, sarà possibile circolare con documenti scaduti in questi mesi di emergenza coronavirus: come noto infatti Autoscuole, agenzie di pratiche auto e uffici della Motorizzazione civile sono attualmente chiusi e dunque resta impossibile ogni possibile pratica di rinnovo dei documenti scaduti. Medesimo discorso vale per la revisione auto o moto, altra pratica alla quale è stato dedicato un provvedimento specifico nel Decreto Cura Italia (e che diverrà effettivo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del medesimo Dl firmato ieri dal premier Conte).

CORONAVIRUS, CAMBIANO I TERMINI ANCHE PER FOGLIO ROSA E REVISIONE

Scadenza più ampia contesa anche alla carta d’identità (cartaceo o elettronico) e in generale ai documenti di identità che dovessero scadere nei prossimi mesi: nell’articolo 99 del Decreto si legge inoltre come la “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” stabilisce che «tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, restano validi fino al 15 giugno 2020», poi portati al 31 agosto dopo l’ultimo Decreto Economia. Da ultimo, resta utile sapere come il ministero dei Trasporti abbia prorogato i termini per sostenere le prove d’esame con foglio rosa: «gli esami di “teoria” potranno svolgersi oltre il normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza necessità di presentare un’ulteriore richiesta, entro il 30 giugno 2020, con regolare prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile. Allo stesso modo le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (“foglio rosa”) con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020».



