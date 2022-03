Carta prepagata senza conto corrente/ Costi zero e vantaggi: requisiti e consigli

Sono sempre più diffuse in Italia le carte prepagate con Iban, che permettono di caricare soldi senza avere un vero e proprio conto corrente. I vantaggi sono molteplici, a partire dai costi: questa tipologia di carta, infatti, è a zero commissioni o quasi. Sempre più giovani decidono infatti di affidarsi a banche per aprire una carta con Iban senza necessità di avere un conto, ma non solamente loro. Spesso, infatti, tali carte offrono vantaggi anche per i più adulti. Scopriamo però cosa è una carta prepagata.

MOBILITA’/ Patrizia Polliotto: “Tempi bui per automotive e vie dello shopping"

Parliamo di uno strumento di pagamento elettronico che, contrariamente a carte di credito e di debito, non è collegata ad un conto corrente. Questo significa che non attinge direttamente dal conto, ma dovrà essere ricaricata dal possessore o da altre persone. La carta prepagata si può chiamare infatti anche carta ricaricabile. In Italia, le più diffuse tra giovani e meno giovani appartengono ai circuiti Visa e MasterCard.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 1 MARZO 2022/ Leonardo a +2,1%

Carta prepagata con Iban: i vantaggi

Le carte prepagate hanno quasi sempre un Iban associato. Questo permette dunque di poter ricevere dei bonifici, l’accreditamento di uno stipendio e così via. Uno dei principali vantaggi di questa tipologia di carta, inoltre, è il fatto che si possano effettuare acquisti online. Non tutte le carte – a differenza delle prepagate – permettono di accedere a tale servizio. Le carte, come dice lo stesso nome, vanno ricaricate di volta in volta. Qui dobbiamo distinguere tra due tipologie di carta: ci sono le semplici carte ricaricabili e le carte prepagate con IBAN, simili per tutto a carte con un conto corrente.

GEO-FINANZA/ I calcoli cruciali dell’Ue per capire se e quando staccarsi dal gas russo

Un altro dei vantaggi è il costo. Tali carte solitamente non prevedono un canone di gestione mensile: sarà necessario solamente un contributo una tantum per l’emissione della card stessa. Nessun costo neanche per la ricezione dei bonifici mentre potrebbero esserci per l’emissione. Le carte prepagate permettono poi di fare acquisti online, in negozio ma anche di effettuare prelievi, solitamente gratuiti presso la propria banca. In Italia tra le più diffuse abbiamo Genius Card di Unicredit, Carta Flash e Superflash di Intesa San Paolo e Carta Postepay Evolution di Poste Italiane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA