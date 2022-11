Carta risparmio spesa/ Nuova proposta sociale: a chi spetta? Requisiti

Nel 2023 si potrà ottenere la carta risparmio spesa. Un’agevolazione economica che come fa presupporre dal suo nome, consente alle famiglie italiane di poter ammortizzare le spese in famiglia. Dopo diversi bonus, anche questo consentirà un bel risparmio a chi ne potrà usufruire.

Le agevolazioni per pagare la spesa a minor prezzo, saranno destinate a tutte le famiglie italiane più bisognose. Per comprendere esattamente i beneficiari, vi invitiamo a leggere tutti i dettagli che contiene questa notizia.

CRISI ENERGIA/ "Governo, manca ancora una strategia mentre alcuni Stati speculano"

Carta risparmio spesa: cos’è e come funziona

La carta risparmio spesa sarà una agevolazione sociale, destinata a quelle famiglie italiane che vogliono risparmiare soldi acquistando beni di prima necessità (come ad esempio cibo e beveraggio).

Il Governo Meloni ha pensato bene di introdurre nella prossima Legge di Bilancio, questa forma di aiuto economico in previsione di quella che sarà la decisione del reddito di cittadinanza.

SPY FINANZA/ Il "debito buono" della Spagna che l'Italia dovrebbe imitare

L’importo di questa carta dipenderà dal Comune in cui la famiglia vive. Ma i limiti non si soffermano qui, infatti il denaro potrà essere usufruito soltanto in determinati negozi convenzionati e solo su certi prodotti.

Per coprire la manovra in questione, il Governo destinerà ben 500 milioni di euro, sempre meno rispetto a quelli fino ad oggi spesi per sostenere il reddito di cittadinanza.

Coloro che ne potranno usufruire, sono i soggetti che presenteranno un reddito ISEE piuttosto basso, ovvero meno di 15 mila euro.

Naturalmente – al di là di quelli già confermati – nel 2023 ci saranno ulteriori bonus e agevolazioni economiche, per riuscire a reggere il peso del carovita, alimentato dalla guerra tra Russia e Ucraina.

RIFORMA REDDITO DI CITTADINANZA/ La sfida necessaria a cui non mancano le risorse

Non sappiamo bene, o almeno fino a sperimentazione reale del progetto, se questa carta di risparmio spesa possa realmente essere di aiuto per contrastare stagflazione ed inflazione. Motivo per cui per constatarlo non ci tocca altro che attendere una volta pubblicato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA