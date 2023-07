Carta solidale 2023, 382 euro/ La graduatoria, cosa serve per ottenerla: ecco i requisiti (11 luglio 2023)

La carta solidale 2023 prevede dei requisiti specifici. Il monitoraggio dei soggetti a cui spetta l’aiuto che ammonta a 382€, è a carico dei singoli Comuni italiani, a cui spetta accertarsi che i potenziali beneficiari ne possano realmente trarre i vantaggi.

La carta solidale è molto simile alla prepagata PostePay, che viene accettata dagli esercenti che vendono generi alimentari. La graduatoria al momento non è stata pubblicata, dunque resta il dubbio di come si può accertarsi che si abbiano le possibilità di poterla ottenere.

Carta solidale 2023 requisiti: cosa serve per averla

La carta solidale 2023 prevede dei requisiti ben specifici: un ISEE che sia meno di 15 mila euro, e nessun altro ammortizzatore sociale (come il Reddito di Cittadinanza). Al momento sono state emesse un milione e 300 mila carte, le cui quantità vengono distribuite in base all’economia e alla situazione complessiva del territorio di riferimento.

A sancire l’erogazione della carta solidale (con annessi requisiti), è stato il Governo Meloni grazie all’ultima Legge di Bilancio. Di recente il Ministero dell’Agricoltura ha dato il via libera ai Comuni, di prendersi un po’ più tempo prima di pronunciare la lista definitiva dei beneficiari del bonus.

La data ufficiale di slittamento è il 18 luglio 2023. Giorno in cui i Comuni dovranno fornire aggiornamenti sulla carta solidale del 2023, pubblicando la lista ufficiale dei cittadini che potranno trarne beneficio.

Carta solidale 2023: dove verificare l’attribuzione

Ora che abbiamo visto come funziona la carta solidale 2023 e i requisiti necessari, occorre determinare in che modo i cittadini potranno accertarsi di riceverla. Il modo in realtà spetterà al singolo Comune, che avrà piena libertà di scegliere come darne notizia.

Non c'è alcuna Legge o normativa che imponga il metodo di comunicazione. Dopo il 18 luglio o poco prima, ci aspettiamo che ogni Comune italiano comunichi il modo in cui pubblicherà l'elenco ufficiale di tutti i beneficiari.











